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Преступник выбрал неудачное место для ограбления

Преступник выбрал неудачное место для ограбления

Автор:
15 сентября 2022 10:39
Метки: видео   неудача   ограбление   преступник   прикол   фейл   
2604
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1
В Бразилии налетчик зашёл на территорию спортивного заведения и потребовал у администратора деньги и другие ценности. Вскоре он понял, что выбрал неудачное место для ограбления.
Преступник наткнулся на посетителей, которые занимались внизу.

Источник:

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Метки: видео   неудача   ограбление   преступник   прикол   фейл   
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14  комментариев
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6k
Алексей 2 часа назад
Уж больно на постанову похоже
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10k
DumDum 7 минут назад
Слабак!
Ссылка youtu.be
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3k
дед Сергей 8 минут назад
кино
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5k
heta 16 минут назад
Когда снимали, "налетчик" наверное орал:" я только спросить!"
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355
Павел Кузнецов 19 минут назад
Постанова с рекламой клуба.
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6k
ГГалка 40 минут назад
постанова. причем примитивная.
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6k
Mixalych Час назад
А вот в "Поцелуе дракона" герой Джет Ли эпичнее в спортзал зашел...
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463
OG Час назад
Поржал от души, манекен сам пришёл
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27k
koleos72 Час назад
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9k
Игорь 2 часа назад
постанова?
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Хорошая постанова, смешная))))))))
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Чет я так и не понял чем он убедил администратора поднять руки за голову? И нахрена он его повел вниз? Постанова какая то
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