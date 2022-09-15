Преступник выбрал неудачное место для ограбления

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В Бразилии налетчик зашёл на территорию спортивного заведения и потребовал у администратора деньги и другие ценности. Вскоре он понял, что выбрал неудачное место для ограбления.
Преступник наткнулся на посетителей, которые занимались внизу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео неудача ограбление преступник прикол фейл
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