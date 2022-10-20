Как выглядит крупнейшая велопарковка в мире

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Как известно, Нидерланды являются одной из самых «велосипедных» стран мира. Поэтому совсем не удивительно, что там находится самая большая в мире велопарковка. Она расположена в Утрехте прямо под площадью центрального вокзала.
В трехэтажной велопарковке может единовременно разместиться около 12,5 тысяч велосипедов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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