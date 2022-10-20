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Как выглядит крупнейшая велопарковка в мире

Как выглядит крупнейшая велопарковка в мире

Автор:
20 октября 2022 08:53
Метки: Нидерланды   в мире   велопарковка   велосипед   видео   интересно   
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Как известно, Нидерланды являются одной из самых «велосипедных» стран мира. Поэтому совсем не удивительно, что там находится самая большая в мире велопарковка. Она расположена в Утрехте прямо под площадью центрального вокзала.
В трехэтажной велопарковке может единовременно разместиться около 12,5 тысяч велосипедов.

Источник:

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Метки: Нидерланды   в мире   велопарковка   велосипед   видео   интересно   
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2  комментария
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4k
perekrestok 59 минут назад
Всю Голландию можно пешком пройти за небольшое время. Так что великам там самое место. Надеюсь там и культура велосипедистов повыше. А вот в Москве часто идиоты едут чуть ли не в левом ряду, да еще и с наушниками. Вот точно самоубийцы.
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2k
Anners 41 минуту назад
Могли бы уж на видео подробнее само парковочное место показать. Судя по фото оно тоже трёхуровневое. В Амстердаме возле вокзала под открытым небом такая парковка.
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