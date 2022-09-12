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Добрый доктор Айболит и благодарные пациенты

Добрый доктор Айболит и благодарные пациенты

Автор:
12 сентября 2022 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Девушка   ветеринарная клиника   видео   доб   животные   позитив   
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Позитивные реакции домашних животных при встрече с хорошо знакомым им ветеринаром. Сразу видно, что женщина на своём месте.

Парфюм с ароматом колбасы?

Когда работа действительно приносит удовольствие. Позитив в чистом виде!

Источник:

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Метки: Ветеринар   Девушка   ветеринарная клиника   видео   доб   животные   позитив   
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3  комментария
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ChePaev Час назад
Приятно наблюдать когда человек действительно работает на своем месте, по зову сердца, любит свою работу и работа эта ему в удовольствие. В ветеринарке часто встречал поистине увлеченных свой работой людей, любящих животных и умеющих с ними работать. Но есть и такие для которых мохнатый пациент просто как бездушный мешок с костями.
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Trenzel2003 9 минут назад
залижет на смерть. )))
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