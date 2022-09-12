Добрый доктор Айболит и благодарные пациенты

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Позитивные реакции домашних животных при встрече с хорошо знакомым им ветеринаром. Сразу видно, что женщина на своём месте.
Парфюм с ароматом колбасы?
Когда работа действительно приносит удовольствие. Позитив в чистом виде!
Источник:
АНТИФИШКИ
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