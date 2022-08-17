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Собака с радостью встречает любимого доставщика посылок

Собака с радостью встречает любимого доставщика посылок

Автор:
17 августа 2022 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   встреча   добро   животные   позитив   
168
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Собака с нетерпением ждёт встречи с доставщиком посылок и каждый раз с радостью бежит к нему. Сотрудник службы доставки подобным встречам рад не меньше.
Радостная и долгожданная встреча с другом.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   встреча   добро   животные   позитив   
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2  комментария
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6k
Shtoppi 18 минут назад
Это так мило
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10k
Владимир 9 минут назад
забери меня отсюда, забери, ну пожалуйста..
если бы только он понимал собачий язык )
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