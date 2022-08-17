Собака с радостью встречает любимого доставщика посылок

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Собака с нетерпением ждёт встречи с доставщиком посылок и каждый раз с радостью бежит к нему. Сотрудник службы доставки подобным встречам рад не меньше.
Радостная и долгожданная встреча с другом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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если бы только он понимал собачий язык )