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В США подрались два вора чужих посылок

В США подрались два вора чужих посылок

Автор:
23 июня 2024 09:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Посылка   америка   вор   драка   курьер   
1567
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Они ехали за доставщиком, чтобы тут же подобрать оставленную посылку и не ожидали конкуренции.

Водитель компании FedEx доставляет коробку с заказом к дверям дома и делает контрольное фото на смартфон.

Через 5 секунд появляются конкурирующие претенденты на посылку. В ней дорогие телефоны и об этом откуда-то знают посторонние.

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Метки: Видео   Посылка   америка   вор   драка   курьер   
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12  комментариев
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1k
Corkscrew Час назад
Совсем они там уже одичали. Видимо слишком много у них свободы и демократии, что от переизбытка аж крышу сносит
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7k
Кистень Полминуты назад
Свобода и демократия!
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375
Самуил Маршак 15 минут назад
Я понял! У ниггера, который слева - здесь круглосуточный пункт наблюдения. Он типа смотрящий на районе за прибывающими курьерами. А латинос, который доставщика преследовал - залётный. Ну ниггер ему и показал, кто главный здесь.
Это вообще жесть!
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8k
Евгений Д 18 минут назад
странное доказательство доставки- фото коробки ???
Он даже не пытался позвонить.
Так можно и пустую коробку поставить и сфотографировать
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152k
parallax 20 минут назад
Мне вот интересно, неужели доставщик посылок не несёт ответственности за товар? По логике он должен передавать коробку под роспись заказавшему лицу. В противном случае получатель вправе потребовать с фирмы доставки или с отправителя возврат стоимости посылки.
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16
Оля Полчаса назад
Утешительный приз - горшок!
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8k
Neo 38 минут назад
На}{Yй такая доставка? Ну приди на почту и забери. Или проще сразу в гетто скидывать, чтобы просто подбирали.
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12k
Властелин 48 минут назад
Там точно нужно менять систему передачи посылок.
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38k
Юрий Час назад
Негрила в "забеге" оказался первым.
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11k
Клёст Час назад
Авто ,,победителя,, вообще у дома ожидало.
Непонятная хрень какая-то..
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2146 постов (2095 в горячем)

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