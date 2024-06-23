В США подрались два вора чужих посылок

Как на картине: путешествие по следам великих художников

В Америке дедушка сумел разогнать грабителей

Двенадцать друзей Оушена курят в сторонке после такого ограбления

Вор забрал посылку даже не дожидаясь, пока уедет курьер

Ограбление по-американски

Борьба с ворами посылок вышла на новый уровень