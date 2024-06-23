В США подрались два вора чужих посылок

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Они ехали за доставщиком, чтобы тут же подобрать оставленную посылку и не ожидали конкуренции.
Водитель компании FedEx доставляет коробку с заказом к дверям дома и делает контрольное фото на смартфон.
Через 5 секунд появляются конкурирующие претенденты на посылку. В ней дорогие телефоны и об этом откуда-то знают посторонние.
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Это вообще жесть!
Он даже не пытался позвонить.
Так можно и пустую коробку поставить и сфотографировать
Непонятная хрень какая-то..