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Кринж дня: на Бали засняли блогершу, которая притворялась, что убирает пляж ради внимания в интернете

Кринж дня: на Бали засняли блогершу, которая притворялась, что убирает пляж ради внимания в интернете

Автор:
13 июля 2023 11:05
Метки: Видео   блогерша   кринж   люди   мусор   пляж   хайп   
1826
1
1

После того как иностранка разыграла упорный труд по уборке мусора и «отпраздновала» его танцем на камеру, она бросила мешки тут же на пляже и ушла вместе с подругой

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Метки: Видео   блогерша   кринж   люди   мусор   пляж   хайп   
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13  комментариев
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15k
Shtoppi 2 часа назад
кринж такой кринж )))))))))) мне все таки выражение "ё_аный стыд" больше нравится )))))
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13k
Ivan 23 минуты назад
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15k
Габит Калыков Полчаса назад
@сказочноебали
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56k
Олег Полчаса назад
что такое кринж? Учите русский язык, уроды
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1k
SmartCat101 51 минуту назад
в последнее время слово блогер и слово дебил стали синонимами
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5k
Горожанин 55 минут назад
На и Бали
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24k
MrGod 59 минут назад
Вся суть блохеризма на лицо.
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18k
Роберт Шекли Час назад
А что если эти мешки специально лежат как Тик-ток реквизит
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614
Борис Колесниченко Час назад
это не блогеры, это лайкодрочеры)
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615
Звёздный князь 2 часа назад
Всё понятно...
Показуха от сыкухи.
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Имхо, лучше бы орально ублажала бомжей, прикидываясь социальной проституткой! По любому просмотров , лайков, да и позитива в мире стало бы больше!
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10k
Алексей 2 часа назад
Клоуны с ютюба
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7k
tamin 2 часа назад
Блоггер=конченный.
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