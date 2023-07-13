Кринж дня: на Бали засняли блогершу, которая притворялась, что убирает пляж ради внимания в интернете

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После того как иностранка разыграла упорный труд по уборке мусора и «отпраздновала» его танцем на камеру, она бросила мешки тут же на пляже и ушла вместе с подругой
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