Пьяный мужчина повредил себе ногу, пытаясь открыть дверь в подъезде

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Встроенная видеокамера домофона запечатлела двух нетрезвых мужчин, пытавшихся ночью попасть в подъезд дома в Санкт-Петербурге. Помеха в виде двери их не смутила.
Мужчины пытались открыть дверь разными способами. В какой-то момент один из выпивох решил прибегнуть к помощи поребрика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия видео домофон люди неожиданно санкт-петербург
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а слабо найти слова "поребрик" или "бордюр" в каком-нибудь ГОСТе или другом нормативном документе?