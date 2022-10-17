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Пьяный мужчина повредил себе ногу, пытаясь открыть дверь в подъезде

Пьяный мужчина повредил себе ногу, пытаясь открыть дверь в подъезде

Автор:
17 октября 2022 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   домофон   люди   неожиданно   санкт-петербург   
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Встроенная видеокамера домофона запечатлела двух нетрезвых мужчин, пытавшихся ночью попасть в подъезд дома в Санкт-Петербурге. Помеха в виде двери их не смутила.
Мужчины пытались открыть дверь разными способами. В какой-то момент один из выпивох решил прибегнуть к помощи поребрика.

Источник:

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Метки: Россия   видео   домофон   люди   неожиданно   санкт-петербург   
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15  комментариев
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31k
MatveiVainrub 2 часа назад
Сразу видно - интелектуалы .
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ЦСКА Полчаса назад
ПОХ и НАХ....
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26k
SerGProS 44 минуты назад
Сергей Бурунов замечательно играет!
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35k
turyst 57 минут назад
Врачей жаль, им потом с этим работать.
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2k
pinbalist Час назад
На опыты
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181
Sata33 Час назад
Достойно оскара
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9k
Игорь Час назад
только усыплять
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25k
Юрий 2 часа назад
Бабуины...
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Это специально для питерцев, необразованных культуроведов.
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А че они забыли в этом подъезде?
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181
Sata33 Колька Валеркин сын Час назад
судя по усердию , пинкод )))
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