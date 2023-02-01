Компьютерный мастер необычным образом выразил своё несогласие с клиентом

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В Калининграде мужчина вызвал компьютерного мастера и заявил, что не может открыть папку с файлами. Специалист сказал, что поломка серьёзная и её нужно срочно устранить. В противном случае компьютер может чуть ли не взорваться. Мастеру было сказано, что он вешает людям лапшу на уши и тут его понесло. Вместо профессионализма клиент увидел нечто иное.
Комментарий от автора :
"В общем, решил я себе разнообразить вечер и вызвать мастера, типа сломался комп. Поломка так себе - потеря доступа к папке... Хотел проверить квалификацию мастера, в случае, если бы мастер справился с проблемой на ура - получил бы хорошую сумму и отличную репутацию, но к сожалению...
Приговорили жесткий диск, со словами: "все плохо и комп вообще чуть-ли скоро не взорвется". А когда горе-мастеру было сказано, что он разводила - мастера понесло))))). Жёсткий диск был восстановлен мною при нём за 10 секунд. Выводы делайте сами".
"В общем, решил я себе разнообразить вечер и вызвать мастера, типа сломался комп. Поломка так себе - потеря доступа к папке... Хотел проверить квалификацию мастера, в случае, если бы мастер справился с проблемой на ура - получил бы хорошую сумму и отличную репутацию, но к сожалению...
Приговорили жесткий диск, со словами: "все плохо и комп вообще чуть-ли скоро не взорвется". А когда горе-мастеру было сказано, что он разводила - мастера понесло))))). Жёсткий диск был восстановлен мною при нём за 10 секунд. Выводы делайте сами".
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я с таким же успехом проверю автора видоса, и он так же скажет что "всему 3.14зда", и даже найдет кучу вумных слов с непостижимых высот своего компьютерного опыта