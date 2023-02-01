Компьютерный мастер необычным образом выразил своё несогласие с клиентом

"В общем, решил я себе разнообразить вечер и вызвать мастера, типа сломался комп. Поломка так себе - потеря доступа к папке... Хотел проверить квалификацию мастера, в случае, если бы мастер справился с проблемой на ура - получил бы хорошую сумму и отличную репутацию, но к сожалению...Приговорили жесткий диск, со словами: "все плохо и комп вообще чуть-ли скоро не взорвется". А когда горе-мастеру было сказано, что он разводила - мастера понесло))))). Жёсткий диск был восстановлен мною при нём за 10 секунд. Выводы делайте сами".