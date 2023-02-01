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Компьютерный мастер необычным образом выразил своё несогласие с клиентом

Компьютерный мастер необычным образом выразил своё несогласие с клиентом

Автор:
01 февраля 2023 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Калининград   Прикол   видео   компьютерный мастер   мастер   неожиданно   
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В Калининграде мужчина вызвал компьютерного мастера и заявил, что не может открыть папку с файлами. Специалист сказал, что поломка серьёзная и её нужно срочно устранить. В противном случае компьютер может чуть ли не взорваться. Мастеру было сказано, что он вешает людям лапшу на уши и тут его понесло. Вместо профессионализма клиент увидел нечто иное.
Комментарий от автора :

"В общем, решил я себе разнообразить вечер и вызвать мастера, типа сломался комп. Поломка так себе - потеря доступа к папке... Хотел проверить квалификацию мастера, в случае, если бы мастер справился с проблемой на ура - получил бы хорошую сумму и отличную репутацию, но к сожалению...

Приговорили жесткий диск, со словами: "все плохо и комп вообще чуть-ли скоро не взорвется". А когда горе-мастеру было сказано, что он разводила - мастера понесло))))). Жёсткий диск был восстановлен мною при нём за 10 секунд. Выводы делайте сами".

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Метки: Калининград   Прикол   видео   компьютерный мастер   мастер   неожиданно   
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11  комментариев
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51k
dima423 41 минуту назад
мастер починил ноутбук - куем поводил вокруг)
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11k
кот базилий 2 минуты назад
Они "по обьявлениям" все такие.
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5k
Владимир 5 минут назад
написать в полицию,видео есть.хулиганку натянут свободно.
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1k
Жирный бот 6 минут назад
ну это сейчас такой вид мошенников...
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2k
poбт 15 минут назад
а в чем прикол "проверять мастера"?
я с таким же успехом проверю автора видоса, и он так же скажет что "всему 3.14зда", и даже найдет кучу вумных слов с непостижимых высот своего компьютерного опыта
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8k
МихА 18 минут назад
Эксбиционист меняет профессию
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27k
Киры4 39 минут назад
Мастер на все руки)
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9k
Павел 39 минут назад
Видно как мастер показал свой аргумент. А вот ответ хозяина был заблюрен.
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5k
Гур 40 минут назад
Качество видео хорошее - теперь звезда Калининграда
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