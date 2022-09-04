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В Москве парни выкрикнули нацистское приветствие возле палатки с шаурмой и получили «горячих» от сознательных граждан

В Москве парни выкрикнули нацистское приветствие возле палатки с шаурмой и получили «горячих» от сознательных граждан

Автор:
04 сентября 2022 19:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   драка   ларек   побоище   приятели   продавец   шаурма   
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То ли они решили потролить продавца, то ли просто выделывались. Но получили знатно.

У московского ларька с шаурмой стояло несколько приятелей и один из них прокричал нацистское приветствие. Зачем - неизвестно, но за это сразу «прилетело».

Его крик услышали прохожие и прибежали выяснять, кто там решил записаться в сторонники нацизма. Первыми в бой бросились гости столицы, потом к ним присоединились и другие граждане.

Кто именно кричал приятели не сознались, поэтому получили все. Продавец благоразумно решил не вмешиваться.

Воспитательные меры, конечно, жёсткие. Вообще, в таких случаях стоит вызвать полицию, а не устраивать самосуд, потому что в побоище кого-то могли и покалечить. Скорее всего, теперь ребята сделают правильные выводы и уже никогда не будут «зиговать» или так глупо шутить.

Осторожно, в ролике много матюгов:

Источник:

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Метки: Москва   драка   ларек   побоище   приятели   продавец   шаурма   
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6  комментариев
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23k
albedo 12 минут назад
Все за дело.
Какой же надо быть отмороженной сволочью, чтобы кричать нацистские приветствия.
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62k
SWALLOW 7 минут назад
Молодцы мужики , хорошо отметелили .
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974
Шурман 8 минут назад
Началось . Уже и европа одумываеться . Скоро эти крики не смогут списать на шутки
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5k
Fishki_surfer 10 минут назад
Совсем нацики охренели. Пора начинать в Москве СВО.
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9k
Barachek_Obachek 12 минут назад
Ну повеселились же, что и нужно было
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August

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