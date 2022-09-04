В Москве парни выкрикнули нацистское приветствие возле палатки с шаурмой и получили «горячих» от сознательных граждан

У московского ларька с шаурмой стояло несколько приятелей и один из них прокричал нацистское приветствие. Зачем - неизвестно, но за это сразу «прилетело».

Его крик услышали прохожие и прибежали выяснять, кто там решил записаться в сторонники нацизма. Первыми в бой бросились гости столицы, потом к ним присоединились и другие граждане.

Кто именно кричал приятели не сознались, поэтому получили все. Продавец благоразумно решил не вмешиваться.

Воспитательные меры, конечно, жёсткие. Вообще, в таких случаях стоит вызвать полицию, а не устраивать самосуд, потому что в побоище кого-то могли и покалечить. Скорее всего, теперь ребята сделают правильные выводы и уже никогда не будут «зиговать» или так глупо шутить.

Осторожно, в ролике много матюгов: