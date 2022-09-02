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Гений конспирации в подъзде жилого дома

Гений конспирации в подъзде жилого дома

Автор:
02 сентября 2022 10:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   конспирация   маскировка   подъезд   прикол   
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Мужчина решил украсть самокат в подъезде и уверенно двигался к своей цели. В какой-то момент он увидел камеру наблюдения и решил продемонстрировать своё мастерство конспирации.
Мастер маскировки и настоящий преступный гений.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   конспирация   маскировка   подъезд   прикол   
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15  комментариев
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26k
Киры4 44 минуты назад
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Александр 5 минут назад
Кстати реально хрен докажешь.... У нас же все по факту а не по уму.
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8k
krivsan 19 минут назад
пи..ц, карлсон
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11k
кот базилий Полчаса назад
Хитрый какой! ...и умный.
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7k
Роман Полчаса назад
Ну юридически эти видео наверное фиг свяжешь )))
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2k
poбт Полчаса назад
ну так то чел снимающий монитор мобилой тоже на гения тянет
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−114
HalloFreeSpace 39 минут назад
ну кстати фиг докажешь , что это он украл ...
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4k
Copycat 41 минуту назад
судя по вотермарке канала я могу сказать классическое "ха ха я тут живу")
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750
Arti 43 минуты назад
А что там с самокатом?
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