Гений конспирации в подъзде жилого дома

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Мужчина решил украсть самокат в подъезде и уверенно двигался к своей цели. В какой-то момент он увидел камеру наблюдения и решил продемонстрировать своё мастерство конспирации.
Мастер маскировки и настоящий преступный гений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор видео конспирация маскировка подъезд прикол
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