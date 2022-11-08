Дверь в самом обычном российском подъезде

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В сети появилось видео с необычной квартирной дверью, которая очень "гармонирует" с подъездом. Интересно, кому принадлежит квартира?
Дорохо-бохато. Цыганское барокко, не будь ко мне жестоко!
Источник:
АНТИФИШКИ
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