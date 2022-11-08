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Дверь в самом обычном российском подъезде

Дверь в самом обычном российском подъезде

Автор:
08 ноября 2022 10:30
Метки: Прикол   барокко   видео   дверь   квартира   необычно   подъезд   
317
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1
В сети появилось видео с необычной квартирной дверью, которая очень "гармонирует" с подъездом. Интересно, кому принадлежит квартира?
Дорохо-бохато. Цыганское барокко, не будь ко мне жестоко!

Источник:

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Метки: Прикол   барокко   видео   дверь   квартира   необычно   подъезд   
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10  комментариев
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23k
Егор 2 часа назад
Это уже не подъезд, это - парадная.
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17k
Топпер Харли 22 минуты назад
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
Странные люди.Он кому то плохо сделал?Ему нравится?На здоровье.Еще и пост выкладывают.Автор,ты сейчас сидишь посты штампуешь за денешку на такую же дверь.Если еще насобираешь.
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35k
Седой 42 минуты назад
Он не в Гаи работает?
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763
Максим Макашев 53 минуты назад
Осталось только дождаться "живописцев" от граффити
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
3k
pinbalist 56 минут назад
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4k
Frank Borman Час назад
Дорого - бохато. Безос и Гейтс завидуют и плачут в сторонке
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1k
Alex 2 часа назад
жесть
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