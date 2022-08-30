Яжебатя из Оренбурга во время дрифта чуть не задавил свою дочь

Ребенок вылетел из машины вместе с детским креслом и чудом остался жив.
В соцсетях удивляются поведению горе-отца из Оренбурга, заложившего столь крутой вираж, который едва не стоил жизни его малолетней дочери. На видео, появившемся в Сети, можно заметить, что во время дрифта ребенок просто выпал из авто вместе с детским креслом. По счастью, папаша заметил, что что-то потерял и вышел из машины. Девочку подняли, усадили назад в салон авто.
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После случившегося отец года быстро уехал, но инцидент сняли очевидцы, и после появления видео в соцсетях неосторожному папаше, как сообщают СМИ, пришлось выплатить штраф.
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АНТИФИШКИ
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Приз в студию этому просто ФЕЕРИЧНОМУ дебилу!
ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ
РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН
И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
А можно и по другому посмотреть на ситуацию. Например так:
- У ребенка вообще есть папа (что далеко не всегда в наше время)
- Папа старается делать то что может чтобы проводить время с ребёнком и сделать его детство интереснее. Папаше явно было бы гораздо проще вообще не брать ребёнка на покатушки, но он тратит время, деньги и нервы.
Ща это я считаю он уже молодец.
Да дерьмо случается.
То что ситуация не запланирована очевидно.
Почему так получилось? Я хрен знает, не сидел в Приоре, но есть подозрение что там ни изофикса, ни блокировки задних дверей. Тогда да, если ребенок схватился за ручку - дверь открылась. Хотя тут видимо ещё и ремень должен был вылететь из крепления. Вероятно брак крепления.
Отец явно этого не ожидал да и кто бы блин мог ожидать такого количества совпадений.
курка млеко яйка давай шнеля ! я я шнеля шнеля ...
ВЛАСТЬ В ЭРЭФИИ ВЗЯЛО ?
КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЁРЛОСЬ
И НА ЦАРСКИЙ ТРОН ВПОЛЗЛО ...
Z - CКОРО ЭТУ СВАСТИКУ ВАМ ЗАСУНУТ РАСКАЛЁННОЙ КОЧЕРГОЙ В МИМИНУ ПИЗ- ДУ ! НАРОДЫ ЕВРОПЫ БУДУТ СВОБОДНЫ ОТ ПУТ/ ЛЕРОВСКОГО ФАШИЗМА
ВАШ МАМИН ПИ-З ДА ЗАКРУЧИВАЕТСЯ В ТРУБОЧКУ ...
Из уцелевших чудом глаз
И на груди его светилась
Медаль за спертый унитаз…
Да , глаз остался- это счастье,
Но вот другая есть беда ??
А где мне взять две ножки с жопой,
Чтоб сесть на спёртый унитаз…
Здесь специальнообученные люди сразу налетают как стая дворовых собак и начинают лаять если кто любовь всей их жизни ботокса обижает!
Сразу закидывают словами типа: хомячок, гейропа, Байден, пиндосы, люблю путина, слава господину путину и тд.
Надеюсь что 1 сентября половина этого контингента пойдёт в школу, но возможно все))
Уже о многом говорит
На видео просто жалкая попытка дрифта