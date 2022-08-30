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Яжебатя из Оренбурга во время дрифта чуть не задавил свою дочь

Яжебатя из Оренбурга во время дрифта чуть не задавил свою дочь

Автор:
30 августа 2022 08:01
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   выпал из авто   дети   детское кресло   дтп   оренбург   штраф   яжебатя   
771
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Ребенок вылетел из машины вместе с детским креслом и чудом остался жив.

В соцсетях удивляются поведению горе-отца из Оренбурга, заложившего столь крутой вираж, который едва не стоил жизни его малолетней дочери. На видео, появившемся в Сети, можно заметить, что во время дрифта ребенок просто выпал из авто вместе с детским креслом. По счастью, папаша заметил, что что-то потерял и вышел из машины. Девочку подняли, усадили назад в салон авто.


После случившегося отец года быстро уехал, но инцидент сняли очевидцы, и после появления видео в соцсетях неосторожному папаше, как сообщают СМИ, пришлось выплатить штраф.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   видео   выпал из авто   дети   детское кресло   дтп   оренбург   штраф   яжебатя   
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35  комментариев
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
Пи....ц! КАК такое вообще произошло? Почему открылась дверь(была не закрыта?),почему вывалилось кресло(было не зфиксировано?),девока спокойно выбирается из кресла(была не пристёгнута?). Я не могу поверить,что все это вдруг сразу сломалось! А значит этот супердебил НИЧЕГО ЭТОГО НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ! А еще и дрифтанул!
Приз в студию этому просто ФЕЕРИЧНОМУ дебилу!
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126
Сергей С Минуту назад
Марка авто типичного деграданта
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982
VSh 5 минут назад
Рука лицо. Я давно понял что наш мир нуждается в пришествии злобных развитых инопланетян. Ну или хотя бы апокалипсис какой. Дебилизм зашкаливает и человечеству нужна перезагрузка.
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1k
SHAGREEN 6 минут назад
На премии долбоиоп года во всех номинациях побеждает....
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−135
toreeteres 7 минут назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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11k
paranoid 11 минут назад
Вот блин накинулись осуждатели.
А можно и по другому посмотреть на ситуацию. Например так:
- У ребенка вообще есть папа (что далеко не всегда в наше время)
- Папа старается делать то что может чтобы проводить время с ребёнком и сделать его детство интереснее. Папаше явно было бы гораздо проще вообще не брать ребёнка на покатушки, но он тратит время, деньги и нервы.
Ща это я считаю он уже молодец.

Да дерьмо случается.
То что ситуация не запланирована очевидно.
Почему так получилось? Я хрен знает, не сидел в Приоре, но есть подозрение что там ни изофикса, ни блокировки задних дверей. Тогда да, если ребенок схватился за ручку - дверь открылась. Хотя тут видимо ещё и ремень должен был вылететь из крепления. Вероятно брак крепления.
Отец явно этого не ожидал да и кто бы блин мог ожидать такого количества совпадений.
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−135
toreeteres 13 минут назад
пут/ леровские фашики -хер полициай гестапо !
курка млеко яйка давай шнеля ! я я шнеля шнеля ...
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−135
toreeteres 18 минут назад
ЧТО ЗА МЕЛКОЕ П Y Й Л O
ВЛАСТЬ В ЭРЭФИИ ВЗЯЛО ?
КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЁРЛОСЬ
И НА ЦАРСКИЙ ТРОН ВПОЛЗЛО ...
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−47
елисей магомедов 20 минут назад
против СВО? если нет, то все норм
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15
Evil елисей магомедов 4 минуты назад
дядя петя, ты дебил?
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−135
toreeteres 22 минуты назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД [мат] БЫДЛО !

Z - CКОРО ЭТУ СВАСТИКУ ВАМ ЗАСУНУТ РАСКАЛЁННОЙ КОЧЕРГОЙ В МИМИНУ ПИЗ- ДУ ! НАРОДЫ ЕВРОПЫ БУДУТ СВОБОДНЫ ОТ ПУТ/ ЛЕРОВСКОГО ФАШИЗМА

ВАШ МАМИН ПИ-З ДА ЗАКРУЧИВАЕТСЯ В ТРУБОЧКУ ...
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78
milonitch Полчаса назад
не повезло и повезло одновременно
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105
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Батя мудило! К детям не подпускать. На поганой приоре с детьми дрифтить. Хорошо она вся перевернулась.
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1k
Лебовски Полчаса назад
Тупоголов!
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97
MAX 36 минут назад
Дрифт на Приоре?!
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−135
toreeteres 37 минут назад
Бухал солдат,слеза катилась
Из уцелевших чудом глаз
И на груди его светилась
Медаль за спертый унитаз…

Да , глаз остался- это счастье,
Но вот другая есть беда ??
А где мне взять две ножки с жопой,
Чтоб сесть на спёртый унитаз…
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−135
toreeteres 39 минут назад
скабеева и подобные это залу путинские флафферы ...
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0
! toreeteres 9 минут назад
Осторожнее со словом путин или скабеева!
Здесь специальнообученные люди сразу налетают как стая дворовых собак и начинают лаять если кто любовь всей их жизни ботокса обижает!
Сразу закидывают словами типа: хомячок, гейропа, Байден, пиндосы, люблю путина, слава господину путину и тд.
Надеюсь что 1 сентября половина этого контингента пойдёт в школу, но возможно все))
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10k
кот базилий Час назад
Яжедятел.
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1k
Василич Час назад
По полной надо наказать, что бы помнил. Штраф 500 рублей ему вкатить!!
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4k
GROMOZEKA 2 часа назад
Дрифт на переднеприводной машине.
Уже о многом говорит
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10k
Zемляк 2 часа назад
Теория эволюции в действии. Если идиот умудрился родить ребенка, то это еще не факт, что он его вырастит до половозрелого возраста. Так в природе и происходит естественный отбор.
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Молодец, чо. Перед кем понтовался?
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