Яжебатя из Оренбурга во время дрифта чуть не задавил свою дочь

В соцсетях удивляются поведению горе-отца из Оренбурга, заложившего столь крутой вираж, который едва не стоил жизни его малолетней дочери. На видео, появившемся в Сети, можно заметить, что во время дрифта ребенок просто выпал из авто вместе с детским креслом. По счастью, папаша заметил, что что-то потерял и вышел из машины. Девочку подняли, усадили назад в салон авто.