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Что ты в станок засунешь, то он тебе и поломает

Что ты в станок засунешь, то он тебе и поломает

Автор:
28 августа 2022 18:46
Сообщество : Юмор
Метки: Телефон   видео   завод   станок   тб   техника безопасности   
1745
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Старое, но поучительное видео о том, почему нужно соблюдать технику безопасности при работе со станком.

Все по классике, мобильник, станок ТПА без защиты и два скучающих балбеса - старый и молодой.


Источник:

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Метки: Телефон   видео   завод   станок   тб   техника безопасности   
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24  комментария
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6k
Tim_G 2 часа назад
ну повезло что термопластавтомат, а не токарный к примеру, ибо там это правило играет более яркими красками и в бОльших радиусах разлета...
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4k
Евгений Д 51 минуту назад
Надо было голову засунуть
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46
zenon Час назад
Станок не имеет защиты от дураков.
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22k
Егор 2 часа назад
Народ даже на упаковочном станке умудряется рискнуть
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2k
Роман 2 часа назад
Видимо, что-то очень интересное происходило за кадром. В самый ответственный момент все смотрели в противоположную от станка сторону.
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Лучше б пуй туда сунул, полезней для человечества.
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2k
Роман 2 часа назад
Почему это станок без защиты? Есть там защита. Там дверца закрытая, старый ее придерживает, чтобы конечник не отходил. Просто в дверце стекло выбили.
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3k
SandMANn 2 часа назад
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10k
a_komolow 2 часа назад
Правила ТБ написаны кровью!
И это не шутка
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19k
ЦСКА 2 часа назад
УПК на ЗИЛе. 88-89 гг. В цехе, в уголке такой плакат висел!
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11k
Александр 2 часа назад
АД'ок категории 7+
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