Что ты в станок засунешь, то он тебе и поломает

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Старое, но поучительное видео о том, почему нужно соблюдать технику безопасности при работе со станком.
Все по классике, мобильник, станок ТПА без защиты и два скучающих балбеса - старый и молодой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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