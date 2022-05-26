FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6115 постов • 854 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Бесстрашные рабочие в Подмосковье

Бесстрашные рабочие в Подмосковье

Автор:
26 мая 2022 13:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Ватермарк   Подмосковье   видео   людив   рабочие   техника безопасности   

У рабочих в одном из строящихся жилищных комплексов явно стальные нервы. При работе на высоте они не используют никаких страховок. Техника безопасности покинула чат.

Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

617888



Другие посты автора
Похожее видео
Тупой и ещё тупее: инцидент с вилочным погрузчиком на китайском складе
Тупой и ещё тупее: инцидент с вилочным погрузчиком на китайском складе
13:10:04
Эффектный способ доставки стройматериалов на крышу
Эффектный способ доставки стройматериалов на крышу
15:37:03
Дерзкий побег мандаринов из грузовика
Дерзкий побег мандаринов из грузовика
13:47:29
Рабочие, которые совсем не думают о технике безопасности
Рабочие, которые совсем не думают о технике безопасности
12:30:09
Столбовые войска особого назначения
Столбовые войска особого назначения
13:16:59
С такими помощниками и врагов не надо
С такими помощниками и врагов не надо
15:19:21
Послеобеденный сон жителей Поднебесной
Послеобеденный сон жителей Поднебесной
15:27:27
Когда не задумываешься о собственной безопасности
Когда не задумываешься о собственной безопасности
14:37:23
796
1
Предыдущее Следующее

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ватермарк   Подмосковье   видео   людив   рабочие   техника безопасности   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Встречаются трое после зимы. Медведь, лисица и волк. Рассказывают, кто как зиму перезимовал.
Лисица говорит:
- Я устроилась сторожем в курятник. Каждый день свежая курочка. Через месяц хозяин куриц пересчитал, меня избил и выгнал.
Волк говорит:
-А я подрядился отару овец пасти. Каждый день свежий барашек. Через месяц хозяин баранов пересчитал, меня избил и выгнал.
Медведь сидит, толстый, от жира шкура лосниться.
-А я на стройке сторожем всё зиму отработал. Гастарбайтеры, кто ж их считает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
al-lav 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 5 минут назад
их никто не считает и искать не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 9 минут назад
В Таджикистане баб много, еще нарожают. Раз профсоюзов нет, то работник - это расходный материал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 59 минут назад
Работодатели наверное не парятся на эту тему. Эти смельчаки и номинанты на премию Дарвина, наверняка ТЗ подписали что прошли, а на их место наши правители еще много мяса привезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Популярное видео
Рыболов быстро разобрался с зоозащитницей, требовавший выпустить рыбу
0
94
Рыболов быстро разобрался с зоозащитницей, требовавший выпустить рыбу
Бесстрашный пёс разнял драку льва и тигра
0
13
Бесстрашный пёс разнял драку льва и тигра
Битва девушек за переднее сиденье в такси
3
57
Битва девушек за переднее сиденье в такси
Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу
0
15
Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу
Человек с ангельским голосом
3
74
Человек с ангельским голосом
Как могла бы выглядеть GTA: San Andreas на современном игровом движке
0
12
Как могла бы выглядеть GTA: San Andreas на современном игровом движке
Парашютист приземлился на крышу отеля, а затем убегая от охраны, прыгнул ещё раз
1
33
Парашютист приземлился на крышу отеля, а затем убегая от охраны, прыгнул ещё раз
Индийское кино, бессмысленное и беспощадное
0
171
Индийское кино, бессмысленное и беспощадное
Щенок и подлый кошачий "кусь"
0
34
Щенок и подлый кошачий "кусь"
Что бывает, когда видеомонтажёру становится скучно
1
23
Что бывает, когда видеомонтажёру становится скучно
Популярное в сообществах
Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб
Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб
В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях
В копилку эрудита: 10 интересных фактов о змеях
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В детском саду в Чувашии буйный ребёнок избил воспитательницу руками и ногами
В детском саду в Чувашии буйный ребёнок избил воспитательницу руками и ногами
40 лучших фильмов 2021 года
40 лучших фильмов 2021 года
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#забавно#факты#подборка#смешно#Разное#США#фотографии#кот
#интересно#в мире#люди#история#Ватермарк#СССР#Жизнь#собака#шоу бизнес#авария
#Юмор#животные#интересное#кино#истории#познавательно#Россия#дизайн#фильм#дтп
Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб Эффектный способ доставки стройматериалов на крышу Эффектный способ доставки стройматериалов на крышу Когда не задумываешься о собственной безопасности Когда не задумываешься о собственной безопасности Послеобеденный сон жителей Поднебесной Послеобеденный сон жителей Поднебесной Столбовые войска особого назначения Столбовые войска особого назначения С такими помощниками и врагов не надо С такими помощниками и врагов не надо

На что жалуетесь?

Вернуться