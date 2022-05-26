Бесстрашные рабочие в Подмосковье

У рабочих в одном из строящихся жилищных комплексов явно стальные нервы. При работе на высоте они не используют никаких страховок. Техника безопасности покинула чат.
У рабочих в одном из строящихся жилищных комплексов явно стальные нервы. При работе на высоте они не используют никаких страховок. Техника безопасности покинула чат.
АНТИФИШКИ
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Лисица говорит:
- Я устроилась сторожем в курятник. Каждый день свежая курочка. Через месяц хозяин куриц пересчитал, меня избил и выгнал.
Волк говорит:
-А я подрядился отару овец пасти. Каждый день свежий барашек. Через месяц хозяин баранов пересчитал, меня избил и выгнал.
Медведь сидит, толстый, от жира шкура лосниться.
-А я на стройке сторожем всё зиму отработал. Гастарбайтеры, кто ж их считает!