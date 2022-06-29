Запуск утки прошёл успешно

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Утка выбрала крайне неудачное место для отдыха. Спустя несколько секунд она отправилась в короткий незапланированный полёт.
Успешный запуск утки
А может быть она на это и рассчитывала?
Источник:
АНТИФИШКИ
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