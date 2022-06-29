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Запуск утки прошёл успешно

Запуск утки прошёл успешно

Автор:
29 июня 2022 11:23
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   животные   неожиданно   полёт   прикол   утка   
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Утка выбрала крайне неудачное место для отдыха. Спустя несколько секунд она отправилась в короткий незапланированный полёт.

Успешный запуск утки

А может быть она на это и рассчитывала?

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   животные   неожиданно   полёт   прикол   утка   
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3  комментария
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2
Дмитрий 2 часа назад
..пять минут, полет нормальный ))
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15k
Вася 44 минуты назад
теперь она так ходит

Ссылка coub.com
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31k
ACU900 Час назад
Ссылка youtu.be
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