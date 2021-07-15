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К месту ночлега туристов пришли неожиданные гости

К месту ночлега туристов пришли неожиданные гости (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 09:13
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   встреча   добро   животные   коровы   отдых   палатка   
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Сон выбравшихся на природу с палатками туристов был потревожен неожиданными и крайне любопытными гостями. Однако парни нисколько не расстроились.

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Метки: Юмор   видео   встреча   добро   животные   коровы   отдых   палатка   
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13  комментариев
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16k
Денис 3 часа назад
Не понял с чего тут теряться. Пацаны заснули около деревни, утром пришло стадо обыкновенных коров.
Вот если бы они проснулись и также бодро отреагировали на весёлую стайку медведей или волков, вот это было бы круто :)
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772
Наташа Гадова Час назад
Это единственные тёлки, которые ими заинтересовались
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176
Отец Пигидий 2 часа назад
Кто-то из них ночью, пьяный, через приложение Алиса, заказал тёлок!
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Хорошо, что к нашим забрели а не к чуркам, те бы всё стадо выипали))
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28k
ACU900 2 часа назад
А чё? Зачётные тёлочки, к мужикам сами клеются...
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Телочки подвалили
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105
Улыбака 2 часа назад
Миллениалы открыли корову
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3k
Горожанин 2 часа назад
Коровы нормальные, а вот авторы видео, похоже, дебиловаты.
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Могли и еноты прийти...
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