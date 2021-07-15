К месту ночлега туристов пришли неожиданные гости

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Сон выбравшихся на природу с палатками туристов был потревожен неожиданными и крайне любопытными гостями. Однако парни нисколько не расстроились.
Присутствует ненормативная лексика.
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Вот если бы они проснулись и также бодро отреагировали на весёлую стайку медведей или волков, вот это было бы круто :)