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Полицейские поймали живого ихтиандра

Полицейские поймали живого ихтиандра

Автор:
17 августа 2022 09:16
Метки: в жизни   видео   ихтиандр   неадекват   отдел полиции   полицейские   полиция   прикол   
1005
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Сотрудники МВД России доставили в отдел довольно любопытного персонажа. Интересно, что он натворил?

Как думаете, на что он клюнул? На арбуз?

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в жизни   видео   ихтиандр   неадекват   отдел полиции   полицейские   полиция   прикол   
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7  комментариев
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25k
Киры4 2 часа назад
Перегрелся ихтиандр.
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39k
Игорь 4 минуты назад
Был удалён споля...
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869
Nick 4 минуты назад
у него братан-крокодил есть
https://youtube.com/shorts/sYPxfyfJZFw?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/sYPxfyfJZFw?feature=share
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136
Vladislav Grigorenko 17 минут назад
Большому дураку - большое плавание. Его в цистерне с водой перевозить надо было. А так он воздуха наглотался, и теперь плавниками еле шевелит.
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6k
Shtoppi Полчаса назад
С приливом на берег вынесло, а потом пьяни уже не сумел на глубину уйти?)))
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14k
Minos 48 минут назад
По-ходу вода была слишком соленая.
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5k
просто Дмитрий 58 минут назад
Пришел начальник и всех #ями обложил....
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