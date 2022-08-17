Полицейские поймали живого ихтиандра

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Сотрудники МВД России доставили в отдел довольно любопытного персонажа. Интересно, что он натворил?
Как думаете, на что он клюнул? На арбуз?
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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