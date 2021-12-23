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Столешница не выдержала веса двух влюбленных мексиканских полицейских

Столешница не выдержала веса двух влюбленных мексиканских полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: видео   мексика   обрушение   полицейские   полиция   прикол   раковина   
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Установленная в общественном туалете в Мексике камера наблюдения запечатлела курьезную сцену. Полицейский решил присоединиться к своей сидящей на раковине-столешнице возлюбленной и сломал сантехническое изделие.
Видео, которое прославило влюбленных стражей правопорядка.

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Метки: видео   мексика   обрушение   полицейские   полиция   прикол   раковина   
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3  комментария
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Заряд бодрости Час назад
повезло, что раковины не раскололись и их осколки не вошли в жопую У нас в школе так один толстяк на унитаз присел- увезли на скорой и больше мы его не видели.
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Bartello Час назад
При чем здесь раковина? Столешница сломалась а раковины так на полу и валяются.
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