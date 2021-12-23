Столешница не выдержала веса двух влюбленных мексиканских полицейских

957
1
1
Установленная в общественном туалете в Мексике камера наблюдения запечатлела курьезную сцену. Полицейский решил присоединиться к своей сидящей на раковине-столешнице возлюбленной и сломал сантехническое изделие.
Видео, которое прославило влюбленных стражей правопорядка.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Бонни и Клайд» из Аризоны: полицейская погоня закончилась почти как в голливудском фильме
- Спасибо за сотрудничество: полуголый парень помог сотруднице полиции
- Супер Марио бежит к своей принцессе
- Находчивость и везение помогли женщине скрыться от полицейских
- Неудачная попытка побега задержанного цыгана
25
Понравилось25
Новости партнёров