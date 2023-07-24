В Краснодаре водителю трамвая распылили в лицо газовый баллончик⠀⠀

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Пассажиры распивали пенные напитки прямо в салоне общественного транспорта.
Когда на конечной все пассажиры вышли из трамвая, один из них вернулся и распылил газовый баллончик в кабину водителя. Водитель трамвая от вызова "скорой" отказался. Мужчин ищет полиция.
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