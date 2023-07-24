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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 464 поста • 27 подписчиков подписаться
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В Краснодаре водителю трамвая распылили в лицо газовый баллончик⠀⠀

В Краснодаре водителю трамвая распылили в лицо газовый баллончик⠀⠀

Автор:
24 июля 2023 08:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   водитель   газовый баллончик   краснодар   неадекват   полиция   трамвай   
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Пассажиры распивали пенные напитки прямо в салоне общественного транспорта.


Когда на конечной все пассажиры вышли из трамвая, один из них вернулся и распылил газовый баллончик в кабину водителя. Водитель трамвая от вызова "скорой" отказался. Мужчин ищет полиция.


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Метки: Видео   водитель   газовый баллончик   краснодар   неадекват   полиция   трамвай   
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1  комментарий
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Vovki 13 минут назад
конкуренты-маршрутчики ? а если серьезно - вот гады!
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Deiz

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