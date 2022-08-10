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Мужчина принёс воды изнывающему от жары верблюду

Мужчина принёс воды изнывающему от жары верблюду

Автор:
10 августа 2022 12:47
Сообщество : Животные
Метки: в мире   верблюд   видео   жажда   животные   пустыня   спасение   
483
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Мужчина заметил у дороги посреди пустыни верблюда, выбившегося из сил из-за жажды. Автору видео стало жалко животное и он поделился с ним своим небольшим запасом воды.
Мужчина подошёл к животному и напоил его водой из бутылки.

Источник:

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Метки: в мире   верблюд   видео   жажда   животные   пустыня   спасение   
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6  комментариев
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242
ChePaev 13 минут назад
Если верблюд уже обезвожен и обессилен, ему эта бутылка воды только губы смазать, мало чем поможет. Ему нужно около 40 литров воды за раз, чтобы восстановить водный баланс.
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8k
Rado Минуту назад
Заголовок должен выглядеть так - "Мужчина нашел чемодан с деньгами и протер его тряпкой. Молодец мужчина. Заботится о чистоте!"
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32k
ACU900 14 минут назад
Для верблюда это капля в море. Видимо аномальная засуха в тех местах, если даже верблюды от жары страдают
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 16 минут назад
мог ведро налить...тем более там водовоз вроде...или верблюдам 0.5 литра на неделю хватает?)
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−3
Соглядатай 17 минут назад
А где благодарность в виде плевка?
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