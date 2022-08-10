Мужчина принёс воды изнывающему от жары верблюду

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Мужчина заметил у дороги посреди пустыни верблюда, выбившегося из сил из-за жажды. Автору видео стало жалко животное и он поделился с ним своим небольшим запасом воды.
Мужчина подошёл к животному и напоил его водой из бутылки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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