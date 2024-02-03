На Байконуре пришлось спасать "корабль пустыни" который провалился в заснеженный колодец

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Не только космическими кораблями, но и кораблями пустыни – верблюдами богат космодром. Один из них рухнул в колодец, который занесло снегом.
Инцидент произошел на космодроме Байконур, животное провалилось в колодец и застряло в снегу, выбраться из ловушки верблюд самостоятельно не мог. На помощь ему пришли спасатели, с помощью пожарных рукавов удалось вытянуть верблюда на снег.
Отдохнув и набравшись сил, животное продолжило свой путь.
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