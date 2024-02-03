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На Байконуре пришлось спасать "корабль пустыни" который провалился в заснеженный колодец

На Байконуре пришлось спасать "корабль пустыни" который провалился в заснеженный колодец

Автор:
03 февраля 2024 10:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   МЧС   Спасение   байконур   верблюд   животные   колодец   корабль пустыни   
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Не только космическими кораблями, но и кораблями пустыни – верблюдами богат космодром. Один из них рухнул в колодец, который занесло снегом.

Инцидент произошел на космодроме Байконур, животное провалилось в колодец и застряло в снегу, выбраться из ловушки верблюд самостоятельно не мог. На помощь ему пришли спасатели, с помощью пожарных рукавов удалось вытянуть верблюда на снег.


Отдохнув и набравшись сил, животное продолжило свой путь.

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Метки: Видео   МЧС   Спасение   байконур   верблюд   животные   колодец   корабль пустыни   
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Борис Карабанов 2 часа назад
- Вась, Вась...
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Игорь 50 секунд назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде..

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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