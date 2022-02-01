Убойный футбол: нешуточные страсти в матче сборных Бразилии и Эквадора

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Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Эквадора в Кито в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Несмотря на счет 1:1 встреча запомнилась нервной атмосферой, грубыми нарушениями и несколькими красными карточками.
Подборка грубых нарушений и красных карточек в матче сборных Бразилии и Эквадора.
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