FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2623 поста • 411 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Убойный футбол: нешуточные страсти в матче сборных Бразилии и Эквадора

Убойный футбол: нешуточные страсти в матче сборных Бразилии и Эквадора (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 11:44
Сообщество : Спорт
Метки: Бразилия   Спорт   Травма   видео   красная карточка   футбол   эквадор   
302
1
1
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Эквадора в Кито в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Несмотря на счет 1:1 встреча запомнилась нервной атмосферой, грубыми нарушениями и несколькими красными карточками.
Подборка грубых нарушений и красных карточек в матче сборных Бразилии и Эквадора.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Бразилия   Спорт   Травма   видео   красная карточка   футбол   эквадор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
lem02 Час назад
Ну, наконец то футбол на мужской вид спорта стал похож...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) Самая необычная филиппинка из всех существующих (5 фото) Добыл трофей: Мальчик стащил футбольный мяч во время матча Добыл трофей: Мальчик стащил футбольный мяч во время матча Пробравшийся на стадион пёс отбил пенальти в решающий момент футбольного матча Пробравшийся на стадион пёс отбил пенальти в решающий момент футбольного матча Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии Крупный попугай сел на голову футболистке сборной Бразилии Болельщица показала неприличный жест праздновавшему гол футболисту Болельщица показала неприличный жест праздновавшему гол футболисту 46-летний Роберто Карлос повторил свой невероятный гол спустя 22 года 46-летний Роберто Карлос повторил свой невероятный гол спустя 22 года
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

594994



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
41
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими товарищами: урок всем современным предпринимателям
3
100
В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими...
Набирающие популярность в сообществах
Cruella
0
9
Cruella
Опасность экстремальных видов спорта
0
39
Опасность экстремальных видов спорта
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая красота!
0
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#ватермарк#аварии#Приколы#Россия#картинки#Москва#милота
#интересно#животные#кино#дтп#автомобили#автомир#интересное#новости#фильм#познавательно
#факты#история#люди#подборка#дети#Ynews#полиция#авто аварии#роль#актер

На что жалуетесь?

Вернуться