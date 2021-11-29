Футбольный симулянт, у которого ещё нет Оскара

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В матче Кубка Либертадорес между командами «Палмейрас» и «Фламенго» оператор снял забавную симуляцию одного из футболистов. 30-летний игрок «Палмейраса» Дейверсон Брун Силва Акоста упал на газон после того, как его коснулся арбитр.
Спортсмен перепутал судью с игроком команды соперника и изобразил получение травмы после касания.
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Надо карать за такое. Возможно даже "задним числом" после просмотра матча комиссией судей, если прямо в ходе матча не получилось поймать на горячем.