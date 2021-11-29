FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2526 постов • 410 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Футбольный симулянт, у которого ещё нет Оскара

Футбольный симулянт, у которого ещё нет Оскара (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 08:34
Сообщество : Спорт
Метки: арбитр   видео   симулянт   симуляция   спорт   судья   футбол   футболист   
1677
1
1
В матче Кубка Либертадорес между командами «Палмейрас» и «Фламенго» оператор снял забавную симуляцию одного из футболистов. 30-летний игрок «Палмейраса» Дейверсон Брун Силва Акоста упал на газон после того, как его коснулся арбитр.
Спортсмен перепутал судью с игроком команды соперника и изобразил получение травмы после касания.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: арбитр   видео   симулянт   симуляция   спорт   судья   футбол   футболист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
207
Andrey Час назад
Алонсо после столкновения со стеной на скорости 300км. и футболист до которого соперник дотронулся пальцев!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Majul 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
nobody® 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Мамир Мамир 19 минут назад
В футболе симулянты есть. Но этот спорт травмоопасный. Растяжения . ушибы травмы очень часто. Неймар недавно ногу сломал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 23 минуты назад
Футбол он такой беспощадный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst 39 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Russo Turisto 43 минуты назад
Хорошо что на носилках не унесли после такого жесточайшего удара по почкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита Сергеевич 56 минут назад
Футбол постепенно превращается в цирк из-за таких вот клоунов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Aleksandr Час назад
Футбол это спектакль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bartello Час назад
Ммм - удар тысячи смертей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ЦСКА Час назад
На подобные миниатюры смотреть противно!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дрочер Полоумный Час назад
Таких педикам надо КК сразу выписывать, превратили футбол х.у.й. знает во что
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Nikita Час назад
Горчичник выписать... Для профилактики внимательности..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неожиданный исход одного собеседования Неожиданный исход одного собеседования Футбольный тренер на эмоциях поставил арбитра в один ряд с Гитлером и Наполеоном Футбольный тренер на эмоциях поставил арбитра в один ряд с Гитлером и Наполеоном Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара Итальянский футболист, у которого еще нет Оскара Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители В яблочко: неудачный пенальти повеселил болельщиков В яблочко: неудачный пенальти повеселил болельщиков Мужчины всегда остаются детьми Мужчины всегда остаются детьми
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1020340



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
5
214
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
Человек на войне
7
93
Человек на войне
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Неожиданный исход одного собеседования
Неожиданный исход одного собеседования
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошая новость
0
2

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#подборка#страна#коронавирус#кулинария#природа#кино#птицы
#Юмор#животные#история#Жизнь#еда#Россия#Ynews#вкусно#космос#смешные
#интересно#факты#фотографии#картинки#прикольные#забавно#познавательно#город#приколы#как приготовить

На что жалуетесь?

Вернуться