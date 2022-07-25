Да что вы знаете о невезении!

Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году

В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом

Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом

Рабочий чуть не погиб из-за своей невнимательности

Урок усвоен: невнимательный пёс попал под машину и чудом остался жив

Встреча двух велосипедистов на картах Google