FISHKINET
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Как семейство Уэйансов пробилось в Голливуд без связей и без денег Как семейство Уэйансов пробилось в Голливуд без связей и без денег Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Немного о космосе Немного о космосе Самые смешные мемы Самые смешные мемы Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-82 Смешные комментарии из социальных сетей-82 Осторожно, обвал: в этом году лучше не быть трейдером или криптоинвестором Осторожно, обвал: в этом году лучше не быть трейдером или... Фильм, который свёл Адриано Челентано и Клаудию Мори Фильм, который свёл Адриано Челентано и Клаудию Мори Йожика картинки. Выпуск 169 Йожика картинки. Выпуск 169 История знаменитого фото: за что полицейский оштрафовал на пляже эту прекрасную девушку? История знаменитого фото: за что полицейский оштрафовал на пляже... 15 старых фотографий, которые показывают насколько изменился мир 15 старых фотографий, которые показывают насколько изменился мир Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые трюки самостоятельно Риск ради зрителей: голливудские актёры, готовые выполнить любые... У "Самбекских высот" У "Самбекских высот" Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Старая-добрая электричка ЭР1 Старая-добрая электричка ЭР1 Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Правда или ложь? Интеллектуальный тест на Фишках Правда или ложь? Интеллектуальный тест на Фишках
Главная > Видео 
Да что вы знаете о невезении!

Да что вы знаете о невезении!

Автор:
25 июля 2022 08:58
Метки: Победа   азартные игры   везение   видео   карты   покер   
257
1
1
Когда на кону больше трёх миллионов долларов и твои шансы на победу составляют 99%...

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Победа   азартные игры   везение   видео   карты   покер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Франц Лефорт 37 минут назад
Друзья, я в покере не силён. Что там произошло?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
7k
Bartello Полчаса назад
Вот из-за такой вот х..ни я в покер и завязал, обидно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pinbalist Полчаса назад
Ничего непонятно, но очень интересно. Есть кто-нить из поянительной бригады?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

164126



Другие посты автора
Популярное
Картинки, на которые стоит посмотреть дважды
Картинки, на которые стоит посмотреть дважды
Так выглядит месть: убойные примеры этого особенного действия
Так выглядит месть: убойные примеры этого особенного действия
События на Украине 23- 24 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
За рисунок на руке с туристки в Анапе потребовали 20 тысяч рублей
За рисунок на руке с туристки в Анапе потребовали 20 тысяч рублей
В Красноярске спасли самострой от сноса, обклеив его Z-символикой и баннером с фразой Путина
В Красноярске спасли самострой от сноса, обклеив его Z-символикой и баннером с фразой...
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#кино#новости#Россия#подборка#комментарии#Разное
#Юмор#факты#фотографии#сарказм#животные#фильм#позитив#Москва
#интересно#история#люди#сатира#СССР#роль#Приколы#парень
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом Унесённый ветром: мужчина оказался на дереве, когда ждал старта с пристёгнутым парапланом Рабочий чуть не погиб из-за своей невнимательности Рабочий чуть не погиб из-за своей невнимательности Урок усвоен: невнимательный пёс попал под машину и чудом остался жив Урок усвоен: невнимательный пёс попал под машину и чудом остался жив Встреча двух велосипедистов на картах Google Встреча двух велосипедистов на картах Google

На что жалуетесь?

Вернуться