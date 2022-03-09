Встреча двух велосипедистов на картах Google

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Чего только не видела камера Google Maps! На фотографиях природных ландшафтов и улиц довольно часто можно наткнуться на забавные действия и события. Например, на неожиданную встречу двух велосипедистов.
Будьте внимательны на дорогах.
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