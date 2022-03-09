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Встреча двух велосипедистов на картах Google

Встреча двух велосипедистов на картах Google (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: fail   google   видео   встреча   интересно   карты   неудача   прикол   
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Чего только не видела камера Google Maps! На фотографиях природных ландшафтов и улиц довольно часто можно наткнуться на забавные действия и события. Например, на неожиданную встречу двух велосипедистов.
Будьте внимательны на дорогах.

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Метки: fail   google   видео   встреча   интересно   карты   неудача   прикол   

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