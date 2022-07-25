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Шокирующий момент: горбатый кит чуть не проглотил двух женщин

Шокирующий момент: горбатый кит чуть не проглотил двух женщин

Автор:
25 июля 2022 08:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   калифорния   каяк   кит   морские животные   повезло   
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Джули МакСорли и Лиз Коттриэль катались на каяках в заливе Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии, когда случилось немыслимое. Внезапно они были поглощены гигантским горбатым китом и провели некоторое время в его пасти.

Источник:

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Метки: видео   калифорния   каяк   кит   морские животные   повезло   
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3  комментария
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69k
Доктор Джонс 44 минуты назад
Глупый кит... Каякеры наверняка были в гидрокостюмах, а их есть нужно очищенными...
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4k
Димка Смола/67 21 минуту назад
А я всегда своей говорю что спорт это опастно, вот пиво с чипсами на диване нет :)
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7k
Mowgley Z ⚔ 58 минут назад
Кит до сих пор плавает отплевывается
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Лан не урчи

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