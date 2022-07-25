Шокирующий момент: горбатый кит чуть не проглотил двух женщин

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Джули МакСорли и Лиз Коттриэль катались на каяках в заливе Сан-Луис-Обиспо в Калифорнии, когда случилось немыслимое. Внезапно они были поглощены гигантским горбатым китом и провели некоторое время в его пасти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео калифорния каяк кит морские животные повезло
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