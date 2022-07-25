Шокирующий момент: горбатый кит чуть не проглотил двух женщин

Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году

Мужчина чуть не погиб, когда обрезал крону высокой пальмы

Водитель, рискуя жизнью, отогнал загоревшийся бензовоз

Кит чуть не проглотил туристок на каяке

Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом

Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе