Украинец поджёг ДНК-центр, узнав, что он поляк

По результатам ДНК-теста вышло, что украинской крови в Шинкаренко кот наплакал - всего 7,9%. И украинец он почти настолько же, насколько и русский (6,6%). Зато тест показал, что беженец на 42,4% - поляк. Оставшиеся 43% — кровь других европейских этносов.

Разгневанный мужчина пришёл в ДНК-центр и потребовал вернуть ему деньги за сделанный тест, который он посчитал ошибочным. Разумеется, его просьбу не удовлетворили, и Шинкаренко очень обиделся.

