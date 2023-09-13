Украинец поджёг ДНК-центр, узнав, что он поляк

Олексий Шинкаренко - украинский беженец, волею судеб оказавшийся в Калифорнии. Там бравый хлопец решил узнать, насколько он "щирый", а когда пришли результаты анализа, сильно огорчился.
По результатам ДНК-теста вышло, что украинской крови в Шинкаренко кот наплакал - всего 7,9%. И украинец он почти настолько же, насколько и русский (6,6%). Зато тест показал, что беженец на 42,4% - поляк. Оставшиеся 43% — кровь других европейских этносов.
Разгневанный мужчина пришёл в ДНК-центр и потребовал вернуть ему деньги за сделанный тест, который он посчитал ошибочным. Разумеется, его просьбу не удовлетворили, и Шинкаренко очень обиделся.
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Он решил отомстить и поджёг офис компании, занимающейся ДНК-исследованиями. Сообщается, что мужчина задержан.
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он - вполне научный, а не эти "национальности в днк".
Судя по поступку-стопроцентный украинец.