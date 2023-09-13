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Украинец поджёг ДНК-центр, узнав, что он поляк

Украинец поджёг ДНК-центр, узнав, что он поляк

Автор:
13 сентября 2023 17:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Днк тест   Калифорния   беженец   генетический анализ   месть   обида   
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Олексий Шинкаренко - украинский беженец, волею судеб оказавшийся в Калифорнии. Там бравый хлопец решил узнать, насколько он "щирый", а когда пришли результаты анализа, сильно огорчился.

По результатам ДНК-теста вышло, что украинской крови в Шинкаренко кот наплакал - всего  7,9%. И украинец он почти настолько же, насколько и русский (6,6%). Зато тест показал, что беженец на  42,4% - поляк. Оставшиеся 43% — кровь других европейских этносов.


Разгневанный мужчина пришёл в ДНК-центр и потребовал вернуть ему деньги за сделанный тест, который он посчитал ошибочным. Разумеется, его просьбу не удовлетворили, и Шинкаренко очень обиделся.


Он решил отомстить и поджёг офис компании, занимающейся ДНК-исследованиями. Сообщается, что мужчина задержан.

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Метки: Видео   Днк тест   Калифорния   беженец   генетический анализ   месть   обида   
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20  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Без слов - диагноз верный на 100%(см. картинку)
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5k
Kozlodoev 23 минуты назад
Надо сделать себе такой же тест. Как минимум станет ясно, почему я такой красивый ))))
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1k
Mikhail 24 минуты назад
осталось сделать тест на отцовство.
он - вполне научный, а не эти "национальности в днк".
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955
Gigantes Полчаса назад
Хохлоидиот, радовался бы... )))))
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5k
foggen2 40 минут назад
Странно........
Судя по поступку-стопроцентный украинец.
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40k
Example 6.2.6 44 минуты назад
Бедняга, к такому судьба его не готовила. Хотя, какая разница каких ты кровей - будь человеком. и 99% адекватных людей будет наплевать на твою национальность и цвет кожи, ибо относиться к тебе будут именно как к личности, которой ты являешься, а не то как ты там у себя в документах значишься.
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14
stepler 44 минуты назад
Расстроился этот рагуль. От горя облопается горилки импортной, как петька вальцман стекломоя, и по старинной свидомой традиции обоссытся... под калифорнийским забором в грязной луже трезвея.
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
А шо случилось? Он думал, что наоборот, у половины Европы должны быть гены древней украинской нации?
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31k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Как он жить с этим будет?И главное полмира об этом знает.Так обосраться нужно суметь.Надо всем пленным свинорылым такой тест сделать.Вот зрада будет.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Знаю одного "великоросса", который считал себя чистокровкой, а потом ему рассказали что его дед был цыганом. Над ним потом весь квартал ржал.)))
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31k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Нехило у него пердак полыхнул.
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40k
Notan Blaine 2 часа назад
Так радоваться должен и требовать польского гражданства.
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6k
Бу 2 часа назад
пусти свинью за стол, а она ноги на стол!)
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
отрицание, торг, гнев, поджог
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