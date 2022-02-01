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Читай по губам: эмоциональная реакция хоккейного тренера

Читай по губам: эмоциональная реакция хоккейного тренера (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 10:53
Сообщество : Спорт
Метки: Реакция   Спорт   Юмор   видео   прикол   тренер   хоккеист   
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Во время матча чемпионата Молодежной Хоккейной Лиги (МХЛ) между командами "МХК Динамо" и "Амурские Тигры" нападающий "Динамо" Богдан Тринеев был удалён за неспортивное поведение. Эмоциональный посыл главного тренера "Динамо" хорошо читается по губам.
Похоже, что тренер говорит что-то на латышском.

Хоккеист "Динамо" оставил свою команду втроем против пятерых игроков команды соперника. Впрочем, на результат матча удаление почти не повлияло. Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу "Динамо".

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Метки: Реакция   Спорт   Юмор   видео   прикол   тренер   хоккеист   
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19k
Егор 21 минуту назад
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15k
Роберт Шекли 19 минут назад
Все равно Олега Блохина никто не переплюнет

Все равно Олега Блохина никто не переплюнетПосмотреть
Все равно Олега Блохина никто не переплюнет
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9k
Самка Хорька Полчаса назад
Бессловесные хоккеисты. А вот футболисты умеют отвечать.
Бессловесные хоккеисты. А вот футболисты умеют отвечать.Посмотреть
Бессловесные хоккеисты. А вот футболисты умеют отвечать.
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4k
Димка Смола/67 38 минут назад
Он сказал "Здоровья тебе" вроде так )))))))) В спорте без мата как на стройке не куя не обойдешся
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Forestdude

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