Читай по губам: эмоциональная реакция хоккейного тренера

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Во время матча чемпионата Молодежной Хоккейной Лиги (МХЛ) между командами "МХК Динамо" и "Амурские Тигры" нападающий "Динамо" Богдан Тринеев был удалён за неспортивное поведение. Эмоциональный посыл главного тренера "Динамо" хорошо читается по губам.
Похоже, что тренер говорит что-то на латышском.
Хоккеист "Динамо" оставил свою команду втроем против пятерых игроков команды соперника. Впрочем, на результат матча удаление почти не повлияло. Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу "Динамо".
Хоккеист "Динамо" оставил свою команду втроем против пятерых игроков команды соперника. Впрочем, на результат матча удаление почти не повлияло. Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу "Динамо".
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