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Новоиспечённый папа потерял сознание, наблюдая, как его жена рожает

Новоиспечённый папа потерял сознание, наблюдая, как его жена рожает

Автор:
20 июля 2022 08:57
Метки: курьез   мужчина   мужчина на родах   отец   потерял сознание   прикол   роды   
595
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Когда ваш партнёр рожает, у вас есть одна задача - поддержать его, поскольку он берёт на себя очень ответственную задачу по рождению новой жизни. Однако один будущий папа стал вирусным из-за того, что сделал прямо противоположное — потерял сознание в родильной палате!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: курьез   мужчина   мужчина на родах   отец   потерял сознание   прикол   роды   
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9  комментариев
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10k
Мафусаил 2 часа назад
С давних времён мужика выгоняли из хаты, когда жена рожала! Сам отказался от этой новомодной процедуры...По мне это бред.
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14k
Broser 6 минут назад
Забавного ничего не увидел.
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10k
ScorpionDS 12 минут назад
Товарищ ходил на роды к своей жене, говорит, что лучше бы этого не делал, секс уже был не тот ...
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15k
эмосурикат прямоползающий 13 минут назад
вот нахуа во-первых там мужик, а во-вторых это еще и снимать
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28k
Григорий 37 минут назад
Потом еще у него на жену не встанет.
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11k
Kostick 2 часа назад
чот сразу вспомнил)))
Ссылка youtu.be
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Дотужился
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