Новоиспечённый папа потерял сознание, наблюдая, как его жена рожает

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Когда ваш партнёр рожает, у вас есть одна задача - поддержать его, поскольку он берёт на себя очень ответственную задачу по рождению новой жизни. Однако один будущий папа стал вирусным из-за того, что сделал прямо противоположное — потерял сознание в родильной палате!
Новоиспеченная мама Пейтон Стюарт поделилась видео несколько дней назад, и оно уже набрало более 12 миллионов просмотров.
В последующем видео она сказала, что они запечатлели этот момент, когда её мать записывала рождение ребёнка через Facetime.
Зрители сочли видео забавным, особенно реакцию врачей.
В последующем видео она сказала, что они запечатлели этот момент, когда её мать записывала рождение ребёнка через Facetime.
Зрители сочли видео забавным, особенно реакцию врачей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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