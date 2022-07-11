Жаркий спор с батей на кухне

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Мальчик вступил в жаркий спор со своим папой за столом на кухне. Стоит отметить, что доводы малыша звучат довольно убедительно.
И в чём мальчик не прав?
Судя по жестикуляции и разговоре на повышенных тонах, речь идёт вовсе не о пиве с рыбой, а о политике.
Источник:
АНТИФИШКИ
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