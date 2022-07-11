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Жаркий спор с батей на кухне

Жаркий спор с батей на кухне

Автор:
11 июля 2022 12:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   малыш   милота   отец   отцы и дети   папа   прикол   сын   
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Мальчик вступил в жаркий спор со своим папой за столом на кухне. Стоит отметить, что доводы малыша звучат довольно убедительно.

И в чём мальчик не прав?

Судя по жестикуляции и разговоре на повышенных тонах, речь идёт вовсе не о пиве с рыбой, а о политике.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   дети   малыш   милота   отец   отцы и дети   папа   прикол   сын   
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18  комментариев
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3k
Александр 2 минуты назад
Не вижу ни чего страшного в общении.Сначало своих детей воспитайте ....Всё равно в этом возрасте,ребёнок понимает только имоции.Я помню как мы с братом в 6 лет,ржали над словом пи#да( не зная о чем речь).Он механик,я больше по сель-хоз и все нормально )))).
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7k
Mowgley Z ⚔ 9 минут назад
Мне кажется, что малой пытается сказать отцу: "Папа, не пей эту гадость, ты после нее плохой становишься!".
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28k
Aqueronte 16 минут назад
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4k
Ivan Полчаса назад
Я при детях пиво не пью. Не осуждаю, но у самого какой-то барьер. Ну и сам отца пьяным видел раза 3 за всю жизнь.
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16k
Alex ASK 36 минут назад
Вот это вспомнил :)
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4k
Нескучный сад 37 минут назад
О, быдлота растёт. Поорать, помахать руками под пивас - норм поведенческие стереотипы для маленького ребёнка)
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7k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Печально.
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212
Константин 54 минуты назад
ахаха, прикольно)) у меня дети уж выросли, но с этим видосом вернулся на 10 лет назад)) примерно так же спорил с младшей
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199
денис Константин 38 минут назад
один вырос. 17 лет. а вот потом еще два появились 3 и 1 год. быстро освежилось)))
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4k
Димка Смола/67 55 минут назад
Папа может ))))
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