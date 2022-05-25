Мужчина с запоминающимся затылком

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Лысый мужчина надел очки так, чтобы они не сползали и не потерялись. Если у героя видео такой выразительный затылок, что же он способен сделать со своим лицом?
Двуличный тип держит всё под своим контролем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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