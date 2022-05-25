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Мужчина с запоминающимся затылком

Мужчина с запоминающимся затылком

Автор:
25 мая 2022 12:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   лысина   мужчина   очки   позитив   прикол   
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Лысый мужчина надел очки так, чтобы они не сползали и не потерялись. Если у героя видео такой выразительный затылок, что же он способен сделать со своим лицом?
Двуличный тип держит всё под своим контролем.

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   видео   лысина   мужчина   очки   позитив   прикол   
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3  комментария
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Viktor Час назад
Такого добра навалом.

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Габит Калыков Час назад
Двуликий Янус.
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