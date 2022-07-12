"Я заснял, папа": эффектное попадание молнии в дерево

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На горнолыжном курорте в Алтайском крае молния ударила в дерево неподалеку от кафе, в котором находились люди. Один из посетителей заведения запечатлел момент удара.
Завораживающее и опасное зрелище
Видео снято на горнолыжном курорте Телецкий, на горе Кокуя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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