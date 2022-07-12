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"Я заснял, папа": эффектное попадание молнии в дерево

"Я заснял, папа": эффектное попадание молнии в дерево

Автор:
12 июля 2022 09:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Республика Алтай   Россия   видео   дерево   интересно   молния   удар молнии   
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На горнолыжном курорте в Алтайском крае молния ударила в дерево неподалеку от кафе, в котором находились люди. Один из посетителей заведения запечатлел момент удара.

Завораживающее и опасное зрелище

Видео снято на горнолыжном курорте Телецкий, на горе Кокуя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Республика Алтай   Россия   видео   дерево   интересно   молния   удар молнии   
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5  комментариев
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−38
9k
Юрий 15 минут назад
Никола Тесла вернулся, он жив, это его проделки!
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7k
mbr 36 минут назад
Ужас! до чего страну довели!
Сколько мы ещё будем терпеть попадание молний в деревья?!
Почему не ставят возле дерева громоотвод?
Страшно, просто страшно!
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1k
LK Час назад
Удача.
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6k
donembro Час назад
Он явно что-то знал заранее.
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