Бразилец пожалел, что решил ограбить девушку

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Житель небольшого бразильского города увидел на улице девушку с телефоном и решил ограбить её. Преступник подъехал к ней на велосипеде и отобрал гаджет. Однако далеко уехать злоумышленнику не удалось.
На некоторое время преступнику удалось оторваться от преследования, но в конечном итоге случайные прохожие его догнали и наказали.
Разместивший видео на зарубежном развлекательном ресурсе мужчина утверждает, что в черном автомобиле находился молодой человек пострадавшей девушки.
Разместивший видео на зарубежном развлекательном ресурсе мужчина утверждает, что в черном автомобиле находился молодой человек пострадавшей девушки.
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