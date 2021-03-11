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Бразилец пожалел, что решил ограбить девушку

Бразилец пожалел, что решил ограбить девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 09:29
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   грабитель   карма   криминал   люди   ограбление   
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Житель небольшого бразильского города увидел на улице девушку с телефоном и решил ограбить её. Преступник подъехал к ней на велосипеде и отобрал гаджет. Однако далеко уехать злоумышленнику не удалось.

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Метки: бразилия   видео   грабитель   карма   криминал   люди   ограбление   
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11  комментариев
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8k
Мафусаил 48 минут назад
Так бы с каждым ворюгой...
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43k
zloykoyot Заряд бодрости 20 минут назад
Херово смотришь, к окулисту сходи. Это ты и подобные тебе, болезный, нихера кроме как гадить не умеете. Расскажи навскидку, что у тебя лично кремлёвские украли. От таких потерь спать небось не можешь, посему в любую тему обязательно ввернуть про кремлёвских надо.
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10k
ss 2 минуты назад
Доброе утро, Минлфлмрап... Автор, короче.
Наконец-то ты проснулся... Или тебе интернет только что подключили?
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1k
Роман Гамзалиев 20 минут назад
Тот случай когда понимаешь ,что слишком много "входящих" за телефон)
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20k
SerGProS 23 минуты назад
На самом интересном месте видюха кончилась..
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5k
Игорь Полчаса назад
очень медленный интернет? это уже на фишках было недели две назад
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3k
tamin 41 минуту назад
Зачёт. Вот только в какой-то момент стало жаль вора. Его там похоже добьют. С другой стороны-собаке собачья смерть.
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12k
Yasen_Perec 44 минуты назад
Нет национальности - бразилец. Вот глупый негр есть. Жалко, что не сдох.
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