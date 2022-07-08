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Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из интернета

Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из интернета

Автор:
08 июля 2022 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   интернет   люди   позитив   прикол   
631
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Не все советы и интсрукции из интернета одинаковы полезны. Девушка с хорошим чувством юмора попыталась следовать инструкции по соблазнению парней. Смотрите, что получилось.
Искусство очарования из социальных сетей. Ни один мужчина не устоит!

Источник:

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Метки: Юмор   видео   интернет   люди   позитив   прикол   
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15  комментариев
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38k
Александр 40 минут назад
И увидишь как он набирает 112 на телефоне
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2k
Andrey G 2 минуты назад
Когда манагер с экономическим образованием пытается наладить производство и оптимизировать его по экономическим методичка с инвестициями и кредитами.
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9k
DumDum 11 минут назад
Состричь ногти и можно брать...
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34k
Опаньки 11 минут назад
шишка встала, что делать
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6k
ГГалка 11 минут назад
ааааа, так вот почему у меня раньше ничего не получалось- я нос не чесала ))) ну фсё.. держитесь мущины - иду на охоту!!!. *ролик только сохраню чтоб не перепутать последовательность))
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11k
Mike 15 минут назад
В меня попало
! Особенно: резкий взгляд и почёсывание щеки
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54k
alertol 19 минут назад
Блин, я влюбился, срочно телефон присылайте )))
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69k
Доктор Джонс 21 минуту назад
Стёб защитан...
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23k
Felis Domesticus Полчаса назад
Я очарован
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15k
seller-k Полчаса назад
Весело

И немедленно напомнило:
Ссылка www.youtube.com
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32k
Седой 37 минут назад
Да он таких ногтей сразу с ума сойдет...
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2k
Nyash 43 минуты назад
аааа ржака
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46k
dima423 45 минут назад
забавно))
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549
HalloFreeSpace 46 минут назад
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