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Пенсионер, который умеет удивить

Пенсионер, который умеет удивить

Автор:
08 июля 2022 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бассейн   видео   дедушка   люди   неожиданно   прикол   прыжок   
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Прыжок пожилого мужчины в бассейн, который точно запомнится отдыхающим надолго. Сразу видно, что человек умеет себя подать.

Дедушка старый, ему можно

А теперь представьте, что он вытворял в молодости.

Источник:

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Метки: Юмор   бассейн   видео   дедушка   люди   неожиданно   прикол   прыжок   
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7  комментариев
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3k
SandMANn 2 часа назад
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13k
Artem 13 минут назад
Пенсионер, который умеет удивитьПосмотреть
Пенсионер, который умеет удивить
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
если бы у бабушки был [мат], то она была бы дедушкой
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Kostick 2 часа назад
как он мудя то не отбил? смотреть было больно)
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