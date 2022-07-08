Пенсионер, который умеет удивить

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Прыжок пожилого мужчины в бассейн, который точно запомнится отдыхающим надолго. Сразу видно, что человек умеет себя подать.
Дедушка старый, ему можно
А теперь представьте, что он вытворял в молодости.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что норм