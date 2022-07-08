Пенсионер, который умеет удивить

Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание

Кот перенервничал во время ссоры с конкурентом

Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение

Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность

Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна

Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой