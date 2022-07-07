Впечатляющий циферблат из шишек и эпоксидной смолы

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди./ Предлагаю вам взглянуть на циферблат для настенных часов из шишек, залитых эпоксидной смолой. Любо-дорого смотреть!
Приятная глазу цветовая гамма и достойное исполнение. Мастер с золотыми руками!
Источник:
АНТИФИШКИ
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