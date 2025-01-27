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Часы со змеёй на циферблате

Часы со змеёй на циферблате

Автор:
27 января 2025 09:40
Метки: Видео   в мире   змея   необычно   циферблат   часы   
2438
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Бренд Zbioland выпустил часы с оригинальным дизайном. На их циферблате создатели установили ползающую змейку. Вот как выглядят эти необычные часы.

Часы посвящены наступившему году змеи. Стоят такие около 3 тысяч долларов (почти 300 тысяч рублей)

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Метки: Видео   в мире   змея   необычно   циферблат   часы   
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7  комментариев
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11k
Заводной апельсин 4 часа назад
А, батарейки на сколько хватит?
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4
Антон 2 часа назад
Надо было, чтобы змея за 60 секунд круг проползала, а не за 10 как на видео.
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1k
ivandike 2 часа назад
А-ля Гарри Поттер
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16k
Alex 4 часа назад
Прикольные котлы
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878
Добрый Самаритянин 5 часов назад
Оригинально...
Интересно, на год кролика на циферблате также происходит что-то возвратно-поступательное?..
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4231 пост (4062 в горячем)

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