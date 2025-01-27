Часы со змеёй на циферблате

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Бренд Zbioland выпустил часы с оригинальным дизайном. На их циферблате создатели установили ползающую змейку. Вот как выглядят эти необычные часы.
Часы посвящены наступившему году змеи. Стоят такие около 3 тысяч долларов (почти 300 тысяч рублей)
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Интересно, на год кролика на циферблате также происходит что-то возвратно-поступательное?..