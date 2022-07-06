Затупила: забавный киноляп в популярном сериале

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Киноляп в известном современном сериале «Очень странные дела», который не поддаётся логике. В финальных сериях четвертого сезона одна из главных героинь убегала от злодея, но возле двери немного "затупила".
Странная логика персонажа. Впрочем, подобные моменты можно встретить во многих ужастиках прошлых лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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