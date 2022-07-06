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Затупила: забавный киноляп в популярном сериале

Затупила: забавный киноляп в популярном сериале

Автор:
06 июля 2022 09:04
Сообщество : Кино
Метки: Очень странные дела   Юмор   видео   киноляп   прикол   сериал   
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Киноляп в известном современном сериале «Очень странные дела», который не поддаётся логике. В финальных сериях четвертого сезона одна из главных героинь убегала от злодея, но возле двери немного "затупила".
Странная логика персонажа. Впрочем, подобные моменты можно встретить во многих ужастиках прошлых лет.

Источник:

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Метки: Очень странные дела   Юмор   видео   киноляп   прикол   сериал   
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4  комментария
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16k
Booka1a 2 часа назад
ага, при этом верхнюю доску отрывать не стала))
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Indeets 19 минут назад
Если б за автором такой дерьмодемон гнался он бы и в шкаф вышел
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3k
masson84 Полчаса назад
Судя по меткам на стенах и лежащим доскам она их отрывала и не смогла бы пролезть, а нижнюю доску отрывала по инерции, так сказать для полноты ощущений
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0
Максим 49 минут назад
Сложно сказать если за тобой гонится вот такая хрень обычно сложно думать логично
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