Сообразительный кот нашёл способ сбежать из дома

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Мужчина решил узнать, как его питомец постоянно сбегает из дома. Он установил возле двери камеру наблюдения, которая запечатлела побег питомца.
Самостоятельный кот, которому не нужна помощь хозяина. Теперь осталось только научиться закрывать за собой дверь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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