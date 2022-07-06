FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1346 постов • 439 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Сообразительный кот нашёл способ сбежать из дома

Сообразительный кот нашёл способ сбежать из дома

Автор:
06 июля 2022 08:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   дверь   животные   кот   побег   прикол   
256
1
1
Мужчина решил узнать, как его питомец постоянно сбегает из дома. Он установил возле двери камеру наблюдения, которая запечатлела побег питомца.
Самостоятельный кот, которому не нужна помощь хозяина. Теперь осталось только научиться закрывать за собой дверь.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Юмор   видео   дверь   животные   кот   побег   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
428
Alex 58 минут назад
Хера се, уже такие двери научились открывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Евгения 12 минут назад
Думаю, если бы на ключ было закрыто, то он бы и ключи разыскал, и в замок вставил, и открыл преспокойно. Гений, блин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Serg2001 17 минут назад
Чуть чуть практики и из этого кота можно медвежатника сделать... Главное, чтобы добычу в дом приносил...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Слепой Пью Полчаса назад
Кот: а с лапками мы, коты, только прикидываемся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

579134



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной
Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной
Фотоистории невероятных событий
Фотоистории невероятных событий
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Хрупкая лазерная трубка или как быстро потерять 100к ₽
Хрупкая лазерная трубка или как быстро потерять 100к ₽
Я художник, я так вижу
Я художник, я так вижу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идея для реакции

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#в мире#история#аварии#автомир#авто аварии#истории#Жизнь
#Юмор#интересное#интересно#Разное#дтп#автомобили#природа#удивительно#Приколы#Россия
#животные#прикол#кино#подборка#картинки#новости#забавно#кот#СССР#искусство
Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка Моё, не отдам: кот вцепился в бутерброд с рыбой Моё, не отдам: кот вцепился в бутерброд с рыбой Хитрый кот спрятался от хозяев в неожиданном месте Хитрый кот спрятался от хозяев в неожиданном месте Хозяйственный кот возвращается с добычей домой Хозяйственный кот возвращается с добычей домой Неудачи закаляют характер Неудачи закаляют характер Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой

На что жалуетесь?

Вернуться