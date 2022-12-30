Deepfake: новогоднее поздравление от Киану Ривза и его друзей

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Герои юмористического дипфейк-сериала «ПМЖейсон» поздравили пользователей сети с наступающим Новым 2023 годом.
Классика в новом исполнении
При помощи дипфейк-технологий лица актёров заменили на голливудских звёзд: Джейсона Стэйтема, Киану Ривза и Тимоти Шаламе.
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