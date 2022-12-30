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Deepfake: новогоднее поздравление от Киану Ривза и его друзей

Deepfake: новогоднее поздравление от Киану Ривза и его друзей

Автор:
30 декабря 2022 14:03
Сообщество : Юмор
Метки: Дипфейк   Тимоти Шаламе   Юмор   актеры   видео   джейсон стэйтем   киану ривз   роль   сериал   
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Герои юмористического дипфейк-сериала «ПМЖейсон» поздравили пользователей сети с наступающим Новым 2023 годом.

Классика в новом исполнении⁠⁠

При помощи дипфейк-технологий лица актёров заменили на голливудских звёзд: Джейсона Стэйтема, Киану Ривза и Тимоти Шаламе.

Источник:

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Метки: Дипфейк   Тимоти Шаламе   Юмор   актеры   видео   джейсон стэйтем   киану ривз   роль   сериал   
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Alex 45 минут назад
Хрень
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AzuveR 8 минут назад
Отстой.
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Себастьян Перейра

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