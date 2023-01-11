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Фокусница 80-го уровня

Фокусница 80-го уровня

Автор:
11 января 2023 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   азиаты   видео   девушки   магия   фокус   
1620
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1
Простой фокус с бутылкой в исполнении девушки. Ловкость рук и почти никакого мошенничества.

М-магия

Фокус, который придётся пересмотреть как минимум один раз.

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Метки: Прикол   Юмор   азиаты   видео   девушки   магия   фокус   
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17  комментариев
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1k
Odynokiy_dyx 2 часа назад
Неудачный фокус, с первого раза заметил, что бутылку скинула на колени и на подругу поглазеть успел )))
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54
Velziavul Necronomikonoff 55 секунд назад
Вафельница 80 уровня!!!!
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22k
Mike Miller 40 минут назад
Что у них с лицами?
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
надо было раздеваться, тогда бы точно никто не обратил внимания на упавшую бутылку
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69
ruslan d Час назад
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
24k
9k
Barachek_Obachek Час назад
А фокус то удался
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27k
Киры4 Час назад
Ахалай махалай отдыхает.
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403
Ivan Shotgun 2 часа назад
Подскажите, что делает девченка справа?, никак не могу на ней сосредоточиться.
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72k
Viktor 2 часа назад
Не, не Копперфильд!
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7k
Copycat 2 часа назад
Наглядно о том как работает любой фокус) - всегда есть момент который отвлекает внимание от того как делает фокус

я с самого начала подумал "за столом сидит она не просто так"

ну девчонки приятные люблю такое
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9k
Бритва 2 часа назад
инопланетянки какие-то)
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