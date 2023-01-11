Фокусница 80-го уровня

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Простой фокус с бутылкой в исполнении девушки. Ловкость рук и почти никакого мошенничества.
М-магия
Фокус, который придётся пересмотреть как минимум один раз.
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я с самого начала подумал "за столом сидит она не просто так"
ну девчонки приятные люблю такое