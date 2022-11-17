Чудак, который привык решать свои проблемы нестандартно

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Этот парень не ищет легких путей и решает свои проблемы нестандартным образом. Посмотрите, что он сделал, когда не смог дождаться автобуса под дождём.
Импровизируй, адаптируйся, преодолевай
Главное - не проплыть свою остановку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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