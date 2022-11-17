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Чудак, который привык решать свои проблемы нестандартно

Чудак, который привык решать свои проблемы нестандартно

Автор:
17 ноября 2022 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   азиаты   видео   дождь   ручей   чудаки   
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Этот парень не ищет легких путей и решает свои проблемы нестандартным образом. Посмотрите, что он сделал, когда не смог дождаться автобуса под дождём.

Импровизируй, адаптируйся, преодолевай

Главное - не проплыть свою остановку.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   азиаты   видео   дождь   ручей   чудаки   
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3  комментария
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Sata33 Час назад
А там битая бутылка розочкой вверх , бесценно
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368
Dima Udo 2 минуты назад
А если в канаве ядовитая змея?
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