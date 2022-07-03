FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9184 поста • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Мужчина проработал 27 лет в Burger King и за это ему вручили брелок, ручку и билет в кино

Мужчина проработал 27 лет в Burger King и за это ему вручили брелок, ручку и билет в кино

Автор:
03 июля 2022 18:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: американец   бургер кинг   дочь   награждение   стаж   труженик   
2537
1
1

“Награждение” завирусилось и на руководство обрушился шквал негатива.

Работник трудился в едальне 27 лет. За это его “премировали” брелоком, шариковой ручкой и походом в кино.

Дочь “номинанта” такой ход не оценила и создала страницу на GoFundMe, где пользователи насобирали труженику $280 000.

Полученный “бонус” сотрудник потратил на покупку авто и поездку к внукам.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: американец   бургер кинг   дочь   награждение   стаж   труженик   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
au3 14 часов назад
Дебилы ..... Те кто скинулись. А негр очень даже не дебил, как может показаться сперва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 18 секунд назад
А почему его вообще должны награждать? Ему платят зарплату и все отчисления, согласно закону. А больше компания ему ничего не должна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик Полчаса назад
а в чём проблема? хорошо хоть чтото дали, он такто за свою низкоквалифицированную работу деньги получал, нигеры совсем [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
adssaf afasffdsga 7 часов назад
А чё, так МОЖНО было!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mkcbhk 9 часов назад
да он вроде и не жалуется, просто заснял подарки,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич 11 часов назад
Почетную грамоту надо было вручить, и отметить доской почета!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BiZ 11 часов назад
ему вручили 27-летнюю зарплату. те мало что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алан★Z★ 12 часов назад
Так он зарплату получал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
foma 84 12 часов назад
Я чё-то не пойму, чем этот рубероид недоволен. У меня батя пару месяцев назад на пенсию ушёл, отработав на одном месте 40+ лет, ему просто начальство заявило "ну, давай не болей, увидимся если чё"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 12 часов назад
Судя по всему, в руководстве нету негров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
КУЗНЕЦ 12 часов назад
Раньше я не любил Америку. теперь не люблю в два раза больше..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
684
Alex 13 часов назад
ну так выходит что это он еще им должен за то, что они ему целых 27 лет предоставляли работу...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Сергей 13 часов назад
Будешь ты работать
Будешь ты стараться
Даст тебе начальник
За хер подержаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth 13 часов назад
Уходящему на заслуженный отдых в подарок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
Мария Коненкова 13 часов назад
А он, хитровые..ленный, эти 27 лет бесплатно работал, зарплату не получал? Или работу в Бургеркинге, точнее, сам факт того, что он работал, а не пиво на пособие пил, оценивает как нев'е..нный подвиг, за что ему надо минимум особняк в Майями?
А ещё порадовала кучка внушаемых дебилов, которые за каким-то лешим начали ему собирать милостыньку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Карандаш 14 часов назад
Собрали то, что забывали посетители. И подарили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Старичок 14 часов назад
похоже, негр расчитывал войти в состав директоров, как минимум. но не сраслось.
пусть после кино пишет письма мелким подчерком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
А.Берестенко 14 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Доктор Джонс 15 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

149538



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"
В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"
"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение
"Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала,...
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Женщин, которые выбрали для своих волос необычный цвет и добились потрясающих результатов
Женщин, которые выбрали для своих волос необычный цвет и добились потрясающих результатов
Практичный и функциональный привет из прошлого
Практичный и функциональный привет из прошлого
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фотографии#сатира#новости#подборка
#картинки#люди#страна#позитив
#история#Приколы#gif#сарказм
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге" "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге" Преступления без наказания: выходки золотой молодёжи СССР Преступления без наказания: выходки золотой молодёжи СССР Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова в Европе получила премию и 60 тысяч евро Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова в Европе получила премию и 60 тысяч евро Американца хотят посадить на 5 лет за дебош в поезде Сухум-Москва Американца хотят посадить на 5 лет за дебош в поезде Сухум-Москва Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР? Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?

На что жалуетесь?

Вернуться