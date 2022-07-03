Мужчина проработал 27 лет в Burger King и за это ему вручили брелок, ручку и билет в кино

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“Награждение” завирусилось и на руководство обрушился шквал негатива.
Работник трудился в едальне 27 лет. За это его “премировали” брелоком, шариковой ручкой и походом в кино.
Дочь “номинанта” такой ход не оценила и создала страницу на GoFundMe, где пользователи насобирали труженику $280 000.
Полученный “бонус” сотрудник потратил на покупку авто и поездку к внукам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: американец бургер кинг дочь награждение стаж труженик
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Будешь ты стараться
Даст тебе начальник
За хер подержаться.
А ещё порадовала кучка внушаемых дебилов, которые за каким-то лешим начали ему собирать милостыньку.
пусть после кино пишет письма мелким подчерком.