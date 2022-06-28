Хитрый кот спрятался от хозяев в неожиданном месте

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Хозяева долго не могли найти кота, но при этом были уверены, что животное не покидало квартиру. Оказалось, что питомец просто нашёл себе укромное место для отдыха.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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