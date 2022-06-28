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Сообщество Без кота и жизнь не та 1337 постов • 439 подписчиков подписаться
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Хитрый кот спрятался от хозяев в неожиданном месте

Хитрый кот спрятался от хозяев в неожиданном месте

Автор:
28 июня 2022 10:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   отдых   позитив   прикол   
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Хозяева долго не могли найти кота, но при этом были уверены, что животное не покидало квартиру. Оказалось, что питомец просто нашёл себе укромное место для отдыха.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   отдых   позитив   прикол   
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4  комментария
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2k
Pill Час назад
Что за кайф материться по любому поводу?
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9k
Hunson Abadeer 15 минут назад
котейка молодец
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7k
Артём Полчаса назад
Мы так тоже свою кошку искали, пока не обнаружили, что её случайно закрыли в тёмной комнате, где она спокойно улеглась спать на мягком одеяле.
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227
Alex 54 минуты назад
мужик-мудила
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