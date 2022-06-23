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Забавное состязание по перекладыванию блина⁠⁠

Забавное состязание по перекладыванию блина⁠⁠

Автор:
23 июня 2022 09:35
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   интересно   люди   соревнование   состязание   турник   
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Интересный вид досуга, во вовремя которого вы можете помериться силами со своими друзьями, коллегами или второй половинкой. Главное – не забывать про технику безопасности.
А сколько бы времени вы смогли провисеть на турнике с блином и без?

Источник:

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Метки: Спорт   видео   интересно   люди   соревнование   состязание   турник   
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1  комментарий
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3k
Николаевич 4 минуты назад
Блины челябинской забавы
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