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Клоунада: один трюк и три попытки

Клоунада: один трюк и три попытки

Автор:
23 сентября 2022 13:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   клоун   неудача   прикол   судьба   
1264
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Герои видео решили повторить известный трюк, чтобы развлечь себя и окружающих. Нужно был поставить человеку на голову предмет, а потом сбить это ногой. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.
От судьбы не уйдешь.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   клоун   неудача   прикол   судьба   
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11  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Концовка вытянула видос
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129
Andrei 22 секунды назад
Ссылка youtu.be
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5k
heta 6 минут назад
Это пять!!!
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220
Александр 58 минут назад
трио"без носков"-рулит
. надо было сходить в цирк на них посмотреть, жаль поленился
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36k
Mamin Sibiriak 58 минут назад
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17k
scorpick Час назад

Не знаю почему, но ржу в голос!
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8k
Ден Час назад
Клоуны, какие-то.
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16k
Роберт Шекли Час назад
Неожиданно
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4k
SandMANn Час назад
А то!
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