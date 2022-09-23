Клоунада: один трюк и три попытки

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Герои видео решили повторить известный трюк, чтобы развлечь себя и окружающих. Нужно был поставить человеку на голову предмет, а потом сбить это ногой. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.
От судьбы не уйдешь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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