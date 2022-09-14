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Женщина пытается справиться с эмоциями на колесе обозрения

Женщина пытается справиться с эмоциями на колесе обозрения

Автор:
14 сентября 2022 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   женщина   колесо обозрения   прикол   страх   
640
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Женщина пожалела, что решилась пойти с подругой на колесо обозрения. После того как они поднялись на высоту, героиня ролика буквально боялась открыть глаза.

Маша, смотри какая красота

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   видео   женщина   колесо обозрения   прикол   страх   
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15  комментариев
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−23
Thomsen 2 часа назад
Хах! Она думала, что если колесо открыл сам Путин, то страх высоты сам собой излечится? Так не бывает.
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2k
Pill 9 минут назад
У меня тоже акрофобия. Как-то с подругой сели на колесо обозрение в открытую кабину, хотел победить страх. Фиг там был.
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10k
Ivan Час назад
Однако это "Глаз балтики" в Зеленоградске. Не так уж там и высоко.

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4k
salim777 2 часа назад
Раз высоты боишься, куда ж ты лезешь тогда? Взрослая вроде тётка, а только в штаны себе не ссикнула.
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910
Мария Коненкова 2 часа назад
Кстати, реально страшновато. Я год назад на одном колесе прокатилась, тоже сижу в кабинке, вроде комфортно, она закрыта со всех сторон, пол непрозрачный, не трясёт, не каплет, но по сторонам посмотришь, всё внутри поджимается. Спустилась вниз, оборот 10 минут, спрашиваю ребят: какая высота-то? 44 метра, отвечают. Во как, вроде и невысоко совсем. На ВДНХ интересно, 143 метра, посмотреть вниз.
Хотя у меня есть опыт спуска с башни отеля Pattaya Hark Beach Resort. 170 метров, на тросе, за шлейку подвешенной, всем ветрам открыта. Кто видел "Тайский вояж Степаныча" или сам был, тот знает. После этого, так скажем, страхов в жизни значительно меньше остаётся.
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123
Khu Yam Мария Коненкова 8 минут назад
Спускался с той башни... Самое сложное было решиться. А сама поездка на самом деле не очень впечатлила: медленно, даже заскучал на полпути...
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Нафига ты туда лезешь?
Если так боишься
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