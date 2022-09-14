Женщина пытается справиться с эмоциями на колесе обозрения

640
1
1
Женщина пожалела, что решилась пойти с подругой на колесо обозрения. После того как они поднялись на высоту, героиня ролика буквально боялась открыть глаза.
Маша, смотри какая красота
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сделай "гав": реакция собак на лай хозяев
- Маленькие мужские радости
- Отличный отец, но не слишком хороший муж
- Неожиданная реакция женщины на жука под одеждой
- Вежливый куст напугал женщину
Новости партнёров
Ну это уже клиника полнейшая
Хотя у меня есть опыт спуска с башни отеля Pattaya Hark Beach Resort. 170 метров, на тросе, за шлейку подвешенной, всем ветрам открыта. Кто видел "Тайский вояж Степаныча" или сам был, тот знает. После этого, так скажем, страхов в жизни значительно меньше остаётся.
Если так боишься
На видео же не маленький ребенок, а взрослый человек.
А к такому возрасту, любой знает есть у него страх высоты или нет
Но, честно признаться, судя не только по себе, но и по другим людям, я ни разу не встречал человека со страхом высоты, и страх этот победившем