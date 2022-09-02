Неожиданная реакция женщины на жука под одеждой

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Женщина проводила время вместе с семьёй на кухне, как вдруг ей под одежду залетел жук. Она попыталась вытряхнуть насекомое, однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Один маленький жучок, а столько шума!
Источник:
АНТИФИШКИ
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