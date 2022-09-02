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Неожиданная реакция женщины на жука под одеждой

Неожиданная реакция женщины на жука под одеждой

Автор:
02 сентября 2022 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   женщина   жук   истерика   прикол   
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Женщина проводила время вместе с семьёй на кухне, как вдруг ей под одежду залетел жук. Она попыталась вытряхнуть насекомое, однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Один маленький жучок, а столько шума!

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   женщина   жук   истерика   прикол   
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9  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
Тема сисек не раскрыта :)
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530
Легендарный В-ий 16 минут назад
усики - пропуск в трусики) ну почти
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13k
banzai7 36 минут назад
Мужик - красава. Спокойный и не суетливый.
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5k
GROMOZEKA 46 минут назад
Проветрить решила
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20k
иванов дмитрий 58 минут назад
а видео без цензуры есть ? друг спрашивает .
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−121
HalloFreeSpace Час назад
я бы еще не так подскочил )))
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8k
Борис Карабанов Час назад
Больше всех собакен помогал.
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