FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12247 постов • 1320 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Таёжная разборка двух красавцев

Таёжная разборка двух красавцев

Автор:
28 мая 2022 14:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   дорога   медведи   разборки   трактор   якутия   
1051
1
1

-Говорят, у вас в России медведи по дорогам ходят!

-Враньё всё это, нет у нас дорог...

В Якутии тракторист заснял красивый поединок двух медведей. Косолапые не прекратили выяснять отношения, даже когда на дороге появилась шумная техника.

Неизвестно, сколько ещё продолжалась бы схватка, но медведей разогнал сам якутянин.


Вот такая она, жизнь таёжная... Главное в такой ситуации - не заглохнуть, а то потом никакой балалайкой не отмахаешься.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   дорога   медведи   разборки   трактор   якутия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Владимир 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
91
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
Жаль конечно, что мишки этих интеллектуалов не выжрали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Роман Час назад
У тракториста в конце видео наверное была только одна мысль: "Только не заглохнуть! Только не заглохнуть!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Fat Lynx 2 часа назад
Братухи-борцухи не поделили шишки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
котегRUS 2 часа назад
махаловка..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45503



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским беженцам
Бесплатный булка больше не получать! На Западе с 1 июня отменяют льготы украинским...
События на Украине 27- 28 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Откуда и когда появились англичане
Откуда и когда появились англичане
Гифки дня
Гифки дня
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#Ватермарк#подборка#знаменитости#сарказм#Спорт#девушки#картинки
#Юмор#интересно#забавно#люди#Россия#история#США#собака#дети#милота
#животные#в мире#новости#Разное#интересное#кино#шоу бизнес#Украина#Еда#Прошлое
Мастер на все щётки: уникальный пылесос 5 в 1 Roidmi EVA Мастер на все щётки: уникальный пылесос 5 в 1 Roidmi EVA Старатели-нелегалы не поделили участок, и несговорчивых закопали в их же авто Старатели-нелегалы не поделили участок, и несговорчивых закопали в их же авто В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже В Якутске пожарный чудом остался жив при взрыве в гараже В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ... Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу Несостоявшаяся жертва ДТП совершила неудачную кражу

На что жалуетесь?

Вернуться