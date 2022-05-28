Таёжная разборка двух красавцев

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-Говорят, у вас в России медведи по дорогам ходят!
-Враньё всё это, нет у нас дорог...
В Якутии тракторист заснял красивый поединок двух медведей. Косолапые не прекратили выяснять отношения, даже когда на дороге появилась шумная техника.
Неизвестно, сколько ещё продолжалась бы схватка, но медведей разогнал сам якутянин.
Вот такая она, жизнь таёжная... Главное в такой ситуации - не заглохнуть, а то потом никакой балалайкой не отмахаешься.
Источник:
АНТИФИШКИ
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