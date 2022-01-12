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Старатели-нелегалы не поделили участок, и несговорчивых закопали в их же авто

Старатели-нелегалы не поделили участок, и несговорчивых закопали в их же авто (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 15:44
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   видео   золотодобыча   истории из жизни   старатели   убийство   экскаватор   якутия   
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Золотодобыча - дело прибыльное, но очень опасное. И паре старателей пришлось убедиться в этом на собственной шкуре.

Страшная история о "золотой лихорадке" намекает: жадность погубит кого угодно.

В Якутии близ поселка Усть-Мая откопали авто, в котором были погребены тела двух мужчин. Автомобиль пролежал под слоем льда больше четырех месяцев. Чтобы достать машину, пришлось использовать экскаватор.


Следователи установили личности убитых - ими оказались 39-летний Грант Саакян и 36-летний Михаил Литвинов. Мужчины, по версии полиции, были золотодобытчиками, и занимались старательством незаконно.


В начале осени их знакомый, 41-летний Сергей Кутовой, предложил старателям сделку. Сам он числился мастером участка, и за деньги был готов предоставить работягам возможность намыть золото на вверенной ему территории. Те согласились. Однако через время сумма, которую Кутовой заломил за участок, показалась мужчинам необоснованно высокой, и те решили оспорить сделку. За выпивкой золотодобытчики начали уговаривать мастера снизить расценки. Постепенно спор перешел в разговор на повышенных тонах, итогом которого стало убийство. Кутовой схватился за оружие и пристрелил мужчин. Их тела он погрузил в машину, которую после закопал эксковатором неподалеку от ручья Батало. По иронии судьбы, тем самым экскаватором, который после достал погребенную машину из ледяного плена.


В декабре Кутовой застрелился. Что стало причиной самоубийства, пока неизвестно. В настоящее время следствие продолжается.

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Метки: Ynews   видео   золотодобыча   истории из жизни   старатели   убийство   экскаватор   якутия   
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7  комментариев
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15k
vikklu 2 часа назад
Мастер застрелился, валим всё на него.
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825
Максим Максимов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
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4k
Дмитрий 2 часа назад
..."Кутовой застрелился" и там уже всё рассказал! А тот, который вернулся "от туда!" уже всё рассказал в прокуратуре на 300 летие! А? Нормальный жИ есть расклад!?
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Северные истории, ипать-копать..
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