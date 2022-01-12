Старатели-нелегалы не поделили участок, и несговорчивых закопали в их же авто

Следователи установили личности убитых - ими оказались 39-летний Грант Саакян и 36-летний Михаил Литвинов. Мужчины, по версии полиции, были золотодобытчиками, и занимались старательством незаконно.





В начале осени их знакомый, 41-летний Сергей Кутовой, предложил старателям сделку. Сам он числился мастером участка, и за деньги был готов предоставить работягам возможность намыть золото на вверенной ему территории. Те согласились. Однако через время сумма, которую Кутовой заломил за участок, показалась мужчинам необоснованно высокой, и те решили оспорить сделку. За выпивкой золотодобытчики начали уговаривать мастера снизить расценки. Постепенно спор перешел в разговор на повышенных тонах, итогом которого стало убийство. Кутовой схватился за оружие и пристрелил мужчин. Их тела он погрузил в машину, которую после закопал эксковатором неподалеку от ручья Батало. По иронии судьбы, тем самым экскаватором, который после достал погребенную машину из ледяного плена.



